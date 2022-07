Liga Profesionistă de Fotbal va primi mai mulţi bani din drepturile TV ale SuperLigii începând cu anul 2024

Liga Profesionistă de Fotbal va primi mai mulţi bani pentru drepturile TV ale SuperLigii, compania eAD anunţând că intenţionează să mărească suma plătită anual începând cu noul contract care va intra în vigoare din 2024.

Orlando Nicoară, directorul general al companiei eAD, deţinătoarea drepturilor TV, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că a început discuţiile pentru noul contract cu LPF şi că acesta implică o majorare a sumei de 28 de milioane de euro anual, precum şi plata unor bonusuri către cluburi în funcţie de audienţele pe care acestea le generează atât pe stadioane, cât şi la TV, potrivit Agerpres.ro.

"Am demarat discuţiile pentru un nou contract cu LPF şi da, cu o sumă mărită. Valoarea cred că se va afla în perioada următoare. E o propunere mai amplă, noi avem o penalizare destul de semnificativă pe care nu am încasat-o pentru sezonul desfăşurat în pandemie. Adică au fost meciuri care nu s-au disputat, însă noi am plătit toată suma. Propunerea mai amplă făcută LPF şi implicit celor 16 cluburi face referire la renunţarea la penalizarea respectivă, creştem suma şi avem şi o sumă suplimentară ca bonus pentru criterii de audienţă pe stadioane şi audienţă pe TV", a spus Nicoară.

Secretarul general al LPF, Justin Ştefan, a declarat la rândul lui că noul contract va obliga cluburile să îşi îmbunătăţească departamentele de marketing.

"De acum încolo se creează un alt principiu de lucru în care cluburile vor înţelege că pentru a accesa anumite sume de bani suplimentare trebuie să îmbunătăţească aspectele care ţin de partea de marketing. În perioada următoare, o parte din creştere (n.r. - a sumei anuale pentru drepturile TV) va fi acoperită de aceste condiţii legate de audienţă", a menţionat Ştefan.

Conform actualului contract, care se va încheia în 2024, LPF încasează anual de la compania eAD 28 de milioane de euro plus TVA, bani care sunt împărţiţi celor 16 cluburi din Liga I în funcţie de locul ocupat în clasament.

În cadrul conferinţei de presă a fost anunţat un nou parteneriat între Liga Profesionistă de Fotbal şi compania Superbet în urma căreia Liga I îşi schimbă denumirea în SuperLiga. Parteneriatul a fost realizat prin compania EAD, cea care deţine şi drepturile comerciale ale SuperLigii.

"Parteneriatul se întinde pe doi ani, atât cât mai avem noi contract cu LPF. Suma nu e confidenţială, însă acest parteneriat face parte din contractul pentru drepturile TV şi drepturile comerciale ale Superligii. Aşadar sunt 28 de milioane de euro pe care îi plătim noi către LPF", a explicat Orlando Nicoară, reprezentantul eAD.

Preşedintele LPF, Gino Iorgulescu, a afirmat la rândul său: "Mă bucur foarte mult că această firmă s-a îndreptat spre noi. Sperăm ca acest parteneriat să fie de bun augur. Eu cred că toate cluburile sunt conştiente că sunt la rândul lor obligate atunci când o companie ca Superbet vine sponsor şi să avem parte de un fotbal mai calitativ de acum încolo".

Acesta s-a arătat nemulţumit că noul sezon al SuperLigii va începe fără una dintre echipele de tradiţie ale fotbalului românesc. "Aş fi ultimul care să îşi fi dorit retrogradarea echipei Dinamo. Eu nu sunt satisfăcut de finalul sezonului trecut când această echipă de tradiţie care n-a retrogradat niciodată a făcut-o acum. E o pierdere pentru Liga Profesionistă de Fotbal din punct de vedere al tradiţiei, al spectatorilor şi aşa mai departe", a explicat Iorgulescu.

În cadrul conferinţei de presă a fost prezentată mingea oficială a SuperLigii în sezonul 2022-2023, aceasta fiind pentru prima oară inscripţionată cu sponsorul competiţiei. SuperLiga are un nou logo şi, conform directorului de marketing al Superbet, Vlastimir Vukadinovic, un nou trofeu care va fi decernat campioanei României la finalul sezonului 2022-2023.