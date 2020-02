Liga Suporterilor Stegari îl somează public pe Scripcaru să salveze Echipa Fanion a Brașovului

Suporterii echipei fanion a Brașovului, Steagu Roșu i-au adresat o scrisoare deschisă primarului George Scripcaru, pe care îl somează public să salveze formația brașoveană. Suporterii îl critică pe primarul Brașovului, care a creat un club fără reprezentativitate, la Poalele Tâmpei, pe care au fost transferate activele vechii grupări brașovene, lăsându-i pe stegari înglodați în datorii, potrivit brasovstiri.ro.

SCRISOARE DESCHISĂ

ADRESATĂ DOMNULUI GEORGE SCRIPCARU,

PRIMARUL MUNICIPIULUI BRAȘOV

Domnule Primar,

Am încercat de luni bune să păstrăm legătura cu dumneavoastră și să asigurăm un canal deschis de comunicare, pentru că v-am considerat dintotdeauna un prieten, un frate, un stegar.

Vă mai amintiţi când aţi venit în mijlocul nostru cu fularul galben-negru în jurul gâtului, şi ce frumos visam împreună? Ne uitam cu toţii la acea machetă frumoasă a noului stadion şi ne închipuiam cum ne vor vizita marile echipe ale lumii.

Au trecut nişte ani. Şi peste noi, şi peste dumneavoastră. Steagul nostru a murit şi a înviat pentru că suntem noi aici, suporterii stegari. Nu stiu dacă aţi aflat de la colaboratorii dumneavoastră, dar noi, braşoveni de toate vârstele, am ţinut Steagul sus. Cu mari sacrificii am infiinţat și am ţinut în viaţă o echipa prin care trăieşte spiritul stegar şi la care evoluează Copii Oraşului.

Ne-am întristat când am citit declaraţia dumneavoastră în care spuneaţi că nu vreţi să ne plătiţi datoriile. Sunteţi sigur, domnule primar, că noi am cerut asta? Sunteţi sigur că aceste datorii au fost făcute de noi, suporterii stegari? Nu, domnule primar! Nu vrem ca autorităţile locale să plătească nici o datorie. Vrem tratament egal și corect pentru ceea ce înseamna simbolul stegar.

Știați că media numărului de spectatori plătitori veniți la meciurile echipei noastre este mult mai mare decât cea a tuturor secțiilor sportive Corona, în condițiile în care echipa noastră evoluează în Liga a 3-a, iar echipele Corona în primele ligi naționale? V-au spus acest detaliu colaboratorii dumneavoastră? Si v-au spus că au condiţionat implicarea autorităţilor locale de cederea definitivă a acţionariatului, dar în nici o variantă de propunere sau planuri viitoare nu apărea numele Primăriei Brașov?

În iarna trecută ne-am întâlnit de mai multe ori cu oficialii clubului Corona pentru a discuta despre trecerea acestei echipe sub patronajul autorităţilor locale, pentru că avem încredere că doar așa Steagul și tot ce înseamnă spiritul stegar vor ramâne neînstrainate. De aceea nu am acceptat semnarea unor acte în care nu apărea numele Primăriei Brașov.

S-a tot vorbit de transparenţă. Asta am cerut si noi, iar din acel moment reprezentanţii dumneavoastră au început sa amâne celelalte întâlniri. Apoi nu au mai fost de găsit, deşi noi am încercat de multe ori să ne întâlnim, să discutăm şi să negociem, aşa cum stabilisem.

Am fost de acord ca tot comitetul director să fie ocupat de reprezentanţii clubului Corona, dar, surpriză, nu aceasta era miza.

Domnule primar, înţelegem că specialiştii în fotbal din cadrul clubului Corona au identificat o variantă mai bună pentru planurile dumneavoastră de a revitaliza fotbalul brasovean. Nu fiţi naiv! Corona nu va fi niciodată Steagul, chiar daca aţi cumpărat marca FC Braşov. Chiar vreţi ca de numele dumneavoastră să fie legat actul de deces a ceea ce a fost Steagul Roşu Braşov? Vreți așa ceva, domnule primar? Vă dăm exemplul oraşului Timişoara, unde există două echipe “Politehnica” şi un conflict etern. Asta doriţi să se întample și la Braşov?

Poate ne credeţi puţini, mici si neimportanţi. Poate. Ne leagă însa ceva pe toti. Zile bune si rele, calde sau friguroase, negre sau luminoase, pe Tineretului si pe alte zeci de stadioane din țară.

Considerați că noi suntem suficient de brasoveni încât să veniţi în fața noastră şi să ne spuneţi că nu contăm? Că Steagul sunteţi dumneavoastră sau colaboratorii dumneavoastră?

Ne dorim un oraș unde se construiesc stadioane, nu unde se dărâmă un mare stadion şi pe locul lui se face un festival al berii. Ne dorim un oraş modern și o infrastructură sportivă cum au alte oraşe din țară, sau de ce nu, alte orașe la vest de România.

Domnule primar, Liga Suporterilor Stegari vă face o ofertă publică! Cedează la preţul de 1 leu echipa SR Braşov, continuatoarea de facto a ceea ce a însemnat dintotdeauna Steagul Roșu Braşov (FC Braşov). Vă vor spune colaboratorii dumneavoastră că acest club are datorii. Da, domnule primar! Are datorii făcute și de oameni care sunt acum în anturajul clubului Primăriei. Dar vă spunem şi aici: LIGA SUPORTERILOR STEGARI își asumă aceste datorii si va dori să păstreze un procent simbolic în cadrul acţionariatului tocmai pentru că își asumă respectivele datorii și tocmai pentru că le va achita. Așa cum a reușit până acum să achite peste 50% din banii cheltuiţi de alții.

Este foarte important şi aspectul financiar care reiese din această preluare a clubului de către primărie, în acest fel se va economisi o sumă importantă din bugetul braşovenilor dedicată performanței în fotbal, SR Braşov fiind deja în Liga a III-a.

Domnule Primar, vă solicităm public un răspuns la această ofertă şi vă cerem o întrevedere cât mai rapid cu putinţă.

04.02.2020

Asociația Clubul Sportiv SR Mun. Brașov

Liga Suporterilor Stegari