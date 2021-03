LinguART - Locked down, Free to create!

Asociația Studenților din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, desfășoară, în perioada 15 martie - 18 aprilie, proiectul anual LinguART. În ciuda contextului pandemic în care ne aflăm, noi îi încurajăm pe studenții Universității din București să își manifeste talentul artistic în diferite domenii și să dea frâu liber creativității. La finalul concursului, jurații vor alege cele mai ingenioase lucrări și le vor premia.

Studenții au libertatea de a alege dintr-o paletă largă de domenii artistice: scriere literară (proză și poezie), artă teatrală (scurtmetraje, monologuri, sketch-uri), arte plastice (pictură, arte decorative), fotografie și artă digitală. Doritorii se pot înscrie, în perioada 15 - 21 martie, prin intermediul acestui formular: shorturl.at/frFXY. Intervalul 22 martie - 11 aprilie este destinat realizării și trimiterii lucrărilor (11 aprilie fiind deadline-ul pentru încărcarea acestora).

În funcție de evoluția pandemiei, Echipa Coordonatoare a proiectului LinguART își propune să organizeze câteva evenimente, după cum urmează: ziua de 16 aprilie va fi dedicată unui workshop de fotografie sau poezie, cea de 17 aprilie, expoziției fizice, urmând ca pe 18 aprilie să fie premiați cei mai înzestrați artiști!

În cadrul edițiilor trecute, proiectul LinguART s-a bucurat de un mare succes, adunând numeroși tineri dornici de a-și expune talentul în fața celorlalți și de a-i inspira prin intermediul creațiilor. De asemenea, proiectul a avut ecou în rândul studenților, care s-au arătat plăcut impresionați:

„Experienţa mea de a participa la LinguART a fost una plăcută, datorită atitudinii voluntarilor şi a prietenilor, dar şi puțin jenantă din cauza lipsei mele de experiență. Nu am ales cele mai bune imagini cu care să particip şi nici nu ştiam pe atunci cum să le optimizez culorile pentru printare.

Motivul pentru care am participat, sincer, a fost simpla dorință de a-mi vedea munca afişată undeva. Imaginea intregului panou plin de piese cu diferite stiluri şi nivele de complexitate chiar a fost interesantă şi folositoare, in mod neaşteptat - comparând cu imaginile altora, am putut să văd ce detalii merită păstrate şi ce modificări merită luate în considerare pentru următoarele desene.

Sincer, încurajez artiştii de toate nivelele să participe în astfel de evenimente, indiferent de nivelul sau stilul lor. Orice experiență înseamnă un prilej de a învăța sau testa ceva, iar un mediu atât de relaxat ca cel de care am avut eu parte mi-a oferit cea mai bună ocazie pentru a încerca ceva nou.” - Raluca, participant în cadrul edițiilor trecute

„LinguART a reprezentat primul meu proiect în cadrul ASLS. Tot atunci am avut plăcerea să îl extindem în afara „porților” facultății noastre și să-l putem în slujba mai multor categorii de artă (plecând de la scriere creativă și ajungând la desen sau pictură). Și anul trecut circumstanțele ne-au forțat să mutăm activitatea în online, însă nu s-a simțit niciun moment că suntem despărțiți fizic. Probabil pentru că ne-am delectat puțin câte puțin fiecare cu strălucirile de geniu ale celuilalt, cu vorbele frumoase, alese și cu arta care gravita în jurul nostru și ne atrăgea precum o stea.

În timpul LinguART creativitatea nu a lipsit niciodată și pe măsură ce din ce în ce mai mulți studenți din toate colțurile se strângeau în grupul nostru și ne aminteau de cât de frumoasă este pasiunea de a scrie, desena sau picta, timpul se scurgea încet, încet și ne părea rău ca va trebui să spunem „stop joc” și să anunțăm finalul concursului.

LinguART s-a simțit ca o poveste, spusă prin penițele și pensulele celor care au participat. Uneori mă gândesc și spun că adevarații câștigători am fost noi, echipa coordonatoare, fiindcă am avut plăcerea de a cunoaște atât de multe suflete talentate și unice. Iar asta poate, este trăsătura cea mai de preț a concursului.

În final, nu pot decât să vă încurajez să participați în concurs, nu doar pentru voi și minunatele voastre creații (țin să vă reamintesc asta căci, să fim sinceri, nu apreciem niciodată la adevărata valoare ceea ce creăm), dar și pentru că puteți rata o șansă minunată să descoperiți oameni cu adevărat unici.” - George, Asistent-Coordonator LinguART 2020

„Ce pot spune despre LinguART?

Este un proiect de care știu încă de când am intrat în ASLS, însă în acel an a fost doar concurs de pictură. Mi-a plăcut de la bun început acest proiect, chiar dacă eu nu am treabă cu desenatul și pictatul. Însă, anul trecut când am văzut că acesta s-a extins, existând și concurs de scriere narativă, dar și poezie, mi s-a părut minunat.

Fiind la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, eram convinsă că dacă avem atâtea talente în ale desenului, avem și talente în ale scrisului.

Am câteva poezii scrise, mai demult. Însă nu eram convinsă că merită arătate pentru a participa cu ele. Însă până la urmă am spus „de ce nu”?

Așa am ajuns să concurez cu ele. Nu am câștigat, însă emoțiile pregătirii lor, trimiterea și feedback-ul detaliat despre cum le pot îmbunătăți sau ce pot face de acum înainte sunt neprețuite. Mi se pare cel mai frumos concurs, care merge mai departe de a concura și a câștiga ceva. Te ajută și în a arăta lumii ceea ce tu scrii atunci când ești singur. Poți spune lumii ceea ce simți, cele mai profunde sentimente într-un mod indirect, dar care poate ajuta pe cineva să se identifice prin ele. Cred că, deși există sute de scriitori în devenire mult mai buni decât mine, cu toții vom avea măcar un cititor care se va regăsi în măcar unul din cuvintele pe care tu le scrii. Și asta înseamnă pentru mine LinguART.” - Adriana, participant

Pentru detalii suplimentare despre proiect, puteți contacta Asociația Studenților din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, pe pagina de Facebook ASLS România sau puteți citi următorul regulament: http://shorturl.at/uB359.