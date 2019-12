Lionel Messi a câștigat al șaselea Balon de Aur

Jucătorul argentinian al echipei FC Barcelona, Lionel Messi, a câştigat Balonul de Aur pentru a şasea oară în cariera sa, luni, în cadrul unei ceremonii desfăşurată la Paris.

Lionel Messi a devenit, la 32 de ani, primul fotalist care câştigă acest trofeu de şase ori, după ce s-a mai impus în 2009, 2010, 2011, 2012 şi 2015.

Citește și: Traian Băsescu s-a prăpădit de râs: Niciodată

El a câştigat în acest an şi premiul FIFA The Best pentru cel mai bun jucător al anului 2019, dar şi Gheata de Aur.

Decarul clubului blaugrana a avut un discurs emoționant, în care le-a mulțumit colegilor de la echipă, dar și familiei sale, prezentă în sală.

Citește și: Anunț de ultimă oră al lui Rareș Bogdan: ‘Le vom tăia’

"În primul rând vreau să le mulțumesc jurnaliștilor că m-au ales pe mine să primesc premiul acesta, desigur că vreau să le mulțumesc foarte mult colegilor mei de la club, ei au contribuit foarte mult la câștigarea acestui premiu. Este incredibil, vă sunt recunoscător!

Prima dată când am câștigat, am venit la Paris, eram cu frații mei (n.red. - Iniesta, Xavi), aveam 22 de ani și era incredibil. Acum, la 32 de ani, primesc al șaselea premiu, într-un moment total diferit al vieții mele personale. Sunt cu soția mea și cei trei copii, am mare noroc că sunt lângă mine.

Citește și: Complicele lui Dincă a șocat instanța! Ar fi violat și alte fete

Așa cum a spus și soția mea în mesaj (n.red. - mesaj pentru Messi, înregistrat înaintea decernării premiului), în tot acest timp, nu am renunțat niciodată să visez, să îmi doresc să fiu mai bun pe zi ce trece și să mă bucur de fotbal. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că încă mă pot bucur de fotbal, de ceea ce-mi place și că îmi rămân ani să mă mai bucur de asta.

Sunt conștient de vârsta pe care o am, știu că se apropie momentul să mă retrag. Îmi mai rămân câțiva ani. Acum timpul zboară, totul trece atât de repede. Trebuie să mă bucur de fotbal, de familia mea și de tot ceea ce îmi oferă viața", a spus Lionel Messi.

Citește și: Ministrul de Interne a văzut moartea cu ochii! Marcel Vela s-a prăbușit cu elicopterul

Top 10, cei mai buni fotbaliști din lume:

1. Lionel Messi (Barcelona)

2. Virgil van Dijk (Liverpool)

3. Cristiano Ronaldo (Juventus)

4. Sadio Mané (Liverpool)

5. Mohamed Salah (Liverpool)

6. Kylian Mbappe (PSG)

Citește și: Lovitură dură! Guvernul Orban taie ajutoarele copiilor cu handicap

7. Alisson (Liverpool)

8. Robert Lewandowski (Bayern Munchen)

9. Bernardo Silva ( Manchester City)

10. Riyad Mahrez ( Manchester City)

Matthijs de Ligt (Juventus) a câştigat premiul Kopa 2019 cuvenit celui mai bun tânăr fotbalist. Olandezul i-a devansat pe Jadon Sancho (Borussia Dortmund) şi Joao Felix (Atletico Madrid).

Citește și: Traian Băsescu s-a prăpădit de râs: Niciodată

Alisson Becker (Liverpool) a câștigat premiul Yashin 2019, titlu oferit celui mai bun portar. Pe locurile doi și trei au fost Ter Stegen (Barcelona) și Ederson (Manchester City). Acum a fost prima oară când s-a decernat acest trofeu.

Megan Rapinoe a primit Balonul de Aur pentru cea mai bună fotbalistă în

Citește și: Anunț de ultimă oră al lui Rareș Bogdan: ‘Le vom tăia’ .

2019.