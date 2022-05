Lionel Messi a înscris două goluri pentru Paris Saint-Germain în partida câştigată în deplasare de echipa sa, în faţa formaţiei Montpellier

Argentinianul Lionel Messi a înscris două goluri pentru Paris Saint-Germain în partida câştigată în deplasare de echipa sa, cu scorul de 4-0, în faţa formaţiei Montpellier, sâmbătă, în etapa a 37-a (penultima) a campionatului de fotbal al Franţei, conform Agerpres.

Messi a punctat în minutele 6 şi 20, celelalte goluri ale parizienilor fiind marcate de compatriotul său Angel Di Maria (26) şi de francezul Kylian Mbappe (60 - din penalty).Fostul star al Barcelonei a ajuns astfel la unsprezece reuşite în tricoul lui PSG de la sosirea sa pe Parc des Princes (6 goluri în liga franceză şi 5 în Liga Campionilor).Paris Saint-Germain avea asigurat încă de luna trecută al zecelea titlu de campioană a Franţei din istoria sa.Tot sâmbătă, AS Monaco a obţinut a noua victorie consecutivă în Ligue 1, impunându-se pe teren propriu, cu scorul de 4-2, în faţa formaţiei Brest.Atacantul Wissam Ben Yedder a reuşit un hat-trick, în minutele 44 (din penalty), 51 şi 55, ajungând la un total de 24 de goluri de la debutul actualei ediţii a campionatului francez. Ultimul gol al gazdelor a fost marcat de Kevin Volland (70), în timp pentru Brest au punctat Jean-Kevin Duverne (10) şi Youcef Belaili (23).În urma acestui succes, AS Monaco a urcat pe locul secund în clasament, devansând-o la golaveraj pe Olympique Marseille, care s-a înclinat pe terenul formaţiei Rennes (0-2).Rezultate:Girondins Bordeaux - Lorient 0-0AS Monaco - Brest 4-2Au marcat: Ben Yedder (44 - penalty, 51, 55), Volland (70), respectiv Duverne (10), Belaili (23).Troyes - RC Lens 1-3Au marcat: Biancone (14), respectiv Danso (42), Kalimuendo-Muinga (45), Clauss (71).RC Strasbourg - Clermont 1-0A marcat: Thomasson (28).AS Saint-Etienne - Stade Reims 1-2Au marcat: Mangala (12), respectiv Munetsi (2), Doumbia (61).Rennes - Olympique Marseille 2-0Au marcat: Bourigeaud (12), Majer (35).OGC Nice - Lille OSC 1-3Au marcat: Kluivert (31), respectiv David (52, 61), Weah (90+5).Montpellier - Paris Saint-Germain 0-4Au marcat: Messi (6, 20), Di Maria (27), Mbappe (60 - penalty).FC Metz - Angers 1-0A marcat: Lamkel Ze (50).Olympique Lyon - FC Nantes 3-2Au marcat: Dembele (9), Paqueta (78), Tete (85), respectiv Merlin (81), Cyprien (90+3).Clasament:1. Paris Saint-Germain 83 puncte (37 jocuri)2. AS Monaco 68 p (37 j, golaveraj +25)3. Olympique Marseille 68 p (37 j, golaveraj +21)4. Rennes 65 p (37 j)5. RC Strasbourg 63 p (37 j, golaveraj +21)6. OGC Nice 63 p (37 j, golaveraj +15)7. RC Lens 61 p (37 j)8. Olympique Lyon 58 p (37 j)