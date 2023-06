Lionel Messi, despre perioada de la PSG: Nu m-am gândit niciodată la recompense individuale, am pus întotdeauna echipa înaintea tuturor lucrurilor

Lionel Messi şi-a amintit de perioada petrecută la Paris Saint-Germain. În cadrul unui interviu pentru BeIN Sports, septuplul câştigător al Balonului de Aur a reflectat asupra celor doi ani petrecuţi la PSG, care s-au încheiat cu două înfrângeri în Liga Campionilor, conform news.ro.

Pentru fostul jucător al Barcelonei, sezonul de la Paris a început cu dreptul. "Totul a mers bine. Mă bucuram din ce în ce mai mult de oraş, cu un nou antrenor şi un nou stil de joc. Acest lucru a fost confirmat de câteva performanţe individuale excelente pentru el, ca parte a unei echipe redescoperite.

Cu toate acestea, după revenirea de la Cupa Mondială, performanţele colective şi individuale ale parizienilor s-au deteriorat semnificativ. Nu este o scuză, dar Cupa Mondială a jucat un rol important", recunoaşte argentinianul." Unii au revenit mai târziu decât alţii, iar alţii s-au accidentat, precum Neymar. A avut un mare impact asupra sezonului nostru şi ne-a schimbat planurile. Cred că, în general, nivelul campionatului şi al Ligii Campionilor a fost afectat de Cupa Mondială. Câştigând sau pierzând, toată lumea s-a întors schimbată, din diferite motive".



Rezultatul a fost un eşec "dureros" în Liga Campionilor şi o "ruptură" cu fanii. La început a fost grozav", îşi aminteşte el. Am primit multe încurajări, dar apoi unii dintre fanii parizieni m-au tratat diferit. Majoritatea m-a tratat bine, dar a existat o ruptură cu unii dintre fani"



Departe de a fi amărât, atacantul a ţinut chiar să reţină aspectele pozitive ale aventurii sale franceze. "Îmi amintesc de toţi oamenii care m-au susţinut, aşa cum au făcut-o la început. Restul este mai mult anecdotic".

Şi este mulţumit de ceea ce şi-a dorit cel mai mult în acest sezon. "Am atins cel mai important obiectiv pentru mine, câştigarea Cupei Mondiale. Nu m-am gândit niciodată la recompense individuale, am pus întotdeauna echipa înaintea tuturor lucrurilor, iar faptul că am reuşit să ating acest obiectiv este punctul culminant al unei cariere extraordinare".