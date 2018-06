Lista bolilor de care SUFERĂ Anca Pandrea. Îndrăgita actriţă se CONFESEAZĂ după internare

Vestea că Anca Pandrea, văduva îndrăgitului Iurie Darie a ajuns la spital în urma unui accident a şocat românii. Actriţa a dat primele declaraţii după ce a fost dusă de urgenţă la spital.

Citeşte şi: S- a dat ALARMA! Comandament de urgenţă convocat de ministrul de Interne, după inundaţiile din toată ţara

„Am avut niște probleme cu plămânii. Eu am insuficiență cardiacă și pulmonară. De la aerul condiționat n-am putut o zi întreagă să scot un sunet, apoi am tușit foarte foarte tare și am fost la pneumologul la care sunt în tratament. Ieri (joi, n.r.), se pare că totul s-a întâmplat din cauza tensiunii foarte mici. Mă simt mai bine. M-au cusut la căpușor”, a spus Anca Pandrea pentru Mediafax.