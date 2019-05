Lista completă a câştigătorilor la Palme d'Or

Cea de-a 72-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes s-a încheiat sâmbătă seară, când filmul „Parasite”, de Bong Joon-Ho, a fost recompensat cu prestigiosul trofeu Palme d’Or, iar actorii Antonio Banderas şi Emily Beecham au fost premiaţi pentru interpretare, potrivit news.ro.

Cineastul sud-coreean a fost acum prezent la Cannes pentru a cincea oară. Cel mai recent, el a fost selectat în competiţie cu „Okja”, în 2017.

Scris de Bong Joon Ho, „Parasite” spune povestea unei familii ai căror membrii sunt apropiaţi, însă al cărei viitor stă sub semnul întrebării. Din distribuţie fac parte Kang-ho Song, Sun-kyun Lee şi Yeo-Jeong Cho.

În competiţia din acest an a Festivalului de Film de la Cannes au fost proiectate 21 de lungmetraje din ţări precum Spania, Statele Unite, Belgia, Marea Britanie şi România. Între regizorii care au concurat pentru trofeul Palme d'Or s-au numărat Jim Jarmusch, Pedro Almodóvar, Ken Loach, Terrence Malick, Quentin Tarantino, Corneliu Porumboiu, Mati Diop, prima regizoare de culoare selectată în competiţia festivalului, şi Jean-Pierre Dardenne & Luc Dardenne.

Juriul competiţiei oficiale a fost format din cineastul mexican Alejandro Gonzalez Iñárritu (preşedinte), actriţa Elle Fanning (SUA), regizoarea şi scenarista Alice Rohrwacher (Italia), actriţa şi regizoarea Maimouna N’Diaye (Burkina Faso), regizoarea şi scenarista Kelly Reichardt (SUA), scriitorul şi creatorul de benzi desenate Enki Bilal (Franţa) şi cineaştii Yorgos Lanthimos (Grecia), Robin Campillo (Franţa) şi Paweł Pawlikowski (Polonia).

„A fost incredibil, nu vreau să se termine. A fost cu adevărat o inspiraţie”, a spus actriţa Elle Fanning pe covorul roşu. „O experienţă frumoasă”, a catalogat-o Iñárritu.

Pe scena galei, cineastul mexican a adăugat: „A fost un privilegiu imens să reprezint juriul anul acesta. Selecţia a fost incredibilă. Am avut cineaşti emblematici. Recompensăm astăzi filme care ne-au mişcat”.

Iñárritu a precizat că decizia de a acorda Palme d’Or filmului sud-coreean a fost unanimă.

Juriul secţiunii Un Certain Regard a fost condus de regizoarea libaneză Nadine Labaki, cel al secţiunii Cinéfondation, de regizoarea francezî Claire Denis, iar cineastul cambodgian Rithy Panh a condus juriul Caméra d'Or, care premiază cel mai bun lungmetraj de debut.

Lungmetrajul „The Dead Don't Die” al americanului Jim Jarmusch, cu Bill Murray şi Adam Driver în distribuţie, a deschis cea de-a 72-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes.

Filmul „Hors Normes”, de Olivier Nakache şi Eric Toledano, cu Vincent Cassel şi Reda Kateb în distribuţie, este proiectat după gala de închidere. Pe covorul roşu, echipa filmului a fredonat melodia „Parole parole”, interpretată de Dalida şi Alain Delon, care se auzea din difuzoare. Lor li s-au alăturat cei veniţi să vadă sosirea vedetelor, dar şi poliţiştii.

Favorite au fost date de critici filmele semnate de Terrence Malick, Pedro Almodóvar şi Quentin Tarantino.

România a fost reprezentată în competiţie de filmul „La Gomera”, al cincilea lungmetraj al lui Corneliu Porumboiu, cu Vlad Ivanov şi catrinel Marlon în distribuţie, şi în competiţia Semaine de la Critique de scurtmetrajul „Ultimul Drum Spre Mare” al lui Adi Voicu. Producţiile nu au primit nicio distincţie.

Trofeul Queer Palm a revenit anul acesta pentru prima dată unei producţii regizate de o femeie - „Portrait de la jeune fille en feu” (Franţa), de Céline Sciamma.

Distincţia Palm Dog, acordată celui mai bun câine dintr-un film, a revenit lui Brandy din „Once Upon a Time in Hollywood”, iar regizorul Quentin Tarantino a fost prezent pentru a o accepta.

Carrosse d'Or a fost acordat scenaristului şi compozitorului american John Carpenter, iar trofeul Palme d’Or de onoare, actorului Alain Delon.

Decizia de a-l premia pe Delon anul acesta la Cannes a fost primită de câteva organizaţii feministe americane drept una neinspirată, deoarece actorul a declarat în urmă cu câţiva ani că a pălmuit câteva femei de-a lungul vieţii, a făcut remarci neinspirate legat de homosexuali şi s-a arătat un susţinător al extremei drepte. Alain Delon a primit, vădit emoţionat, trofeul şi în scurtul său discurs a mărturisit că se gândeşte la Mireille Darc şi Romy Schneider, femeile care i-au marcat viaţa.

Ca în fiecare an, la gala de închidere, premiile au fost înmânate de personalităţi din lumea cinematografiei. Astfel, pe scena Grand Théâtre Lumière au urcat Catherine Deneuve, Michael Moore, Valeria Bruni-Tedeschi, Sylvester Stallone, Gael Garcia Bernal, Claire Denis, Reda Kateb, Zhang Ziyi, Viggo Mortensen, Nadine Lebaki şi Rithy Panh.

Prezentăm lista completă a premiilor celei de-a 72-a ediţii a Festivalului de Film de la Cannes:

Competiţie:

Palme d’Or – „Parasite”, de Bong Joon-Ho

Marele Premiu al Juriului – „Atlantique”, de Mati Diop

Premiul Juriului – ex-aequo – „Les Misérables”, de Ladj Ly, şi „Bacurau”, de Kleber Mendonça Filho şi Juliano Dornelles

Premiul pentru regie – Jean Pierre & Luc Dardenne, pentru „Le Jeune Ahmed”

Premiul pentru scenariu – Céline Sciamma, pentru „Portrait de la jeune fille en feu”

Premiul pentru interpretare masculină – Antonio Banderas, pentru „Dolor y Gloria” (r. Pedro Almodóvar)

Premiul pentru interpretare feminină – Emily Beecham, pentru „Little Joe” (r. Jessica Hausner)

Menţiune specială a juriului – „It Must Be Heaven”, de Elia Suleiman

Caméra d'Or – „Nuestras Madres”, de César Díaz

Palme d’Or pentru scurtmetraj – „The Distance Between Us and the Sky”, de Vasilis Kekatos

Menţiune specială a juriului pentru scurtmetraj – „Monstruo dios”, de Agustina San Martin

Palme d’Or de onoare – Alain Delon

Un Certain Regard:

Marele Premiu – „A Vida Invisível de Eurídice Gusmão” (Brazilia), de Karim Aïnouz

Premiul Juriului – „O Que Arde” (Spania), de Oliver Laxe

Premiul pentru regie – Kantemir Balagov, pentru „Beanpole” (Rusia)

Premiul pentru interpretare – Chiara Mastroianni, pentru „Chambre 212” (Franţa, r. Christophe Honore)

Premiul special al juriului – Albert Serra, pentru „Liberté” (Franţa)

Coup de Coeur – „The Climb” (SUA), de Michael Angelo Covino, „La Femme de Mon Frère” (Canada), de Monia Chokri

Cinéfondation:

Premiul I – „Mano a mano” (Franţa), de Louise Courvoisier

Premiul al II-lea – „Hieu” (SUA), de Richard Van

Premiul al III-lea – „Ambience” (Palestina), de Wisam Al Jafari, şi „Duszyczka” (Polonia), de Barbara Rupik

Premiile criticii internaţionale – FIPRESCI:

Competiţie – „It Must be Heaven” (Franţa, Germania, Olanda), de Elia Suleiman

Un Certain Regard – „Beanpole” (Rusia), de Kantemir Balagov

Quinzaine des Réalisateurs – „The Lighthouse” (SUA, Brazilia), de Robert Eggers

Premiul Juriului Ecumenic: „A Hidden Life”, de Terrence Malick

Semaine de la Critique:

Marele Premiu (Grand Prix Nespresso) – „J'ai Perdu Mon Corps", de Jérémy Clapin

Prix Fondation Louis Roederer de la Révélation – Ingvar E. Sigurðsson pentru rolul din „A White Day, White Day” (Islanda, Danemarca, Suedia), de Hlynur Pálmason

Premiul Découverte Leica Cine pentru scurtmetraj – „She Runs” (China), de Qiu Yang

Prix Fondation Gan à la Diffusion – distribuitorului francez The Jokers Films, pentru „Vivarium” (Irlanda, Belgia, Danemarca), de Lorcan Finnegan

SACD – César Díaz, scenaristul „Nuestras Madres” (Guatemala, Belgia, Franţa)

Premiul Canal+ (pentru scurtmetraj) – „Sans Mauvaise Intention” (Danemarca, Insulele Feroe), de Andrias Høgenni

Quinzaine des Réalisateurs:

Premiul SACD – „Une fille facile”, de Rebecca Zlotowski

Premiul Europa Cinemas Label – „Alice et le Maire”, de Nicolas Pariser

Premier Prix Illy pentru scurtmetraj – „Stay Awake, Be Ready”, de Pham Thien An

Carrosse d'Or – John Carpenter, scenarist şi compozitor american

Queer Palm – „Portrait de la jeune fille en feu” (Franţa), de Céline Sciamma

Palm Dog – Brandy din „Once Upon a Time in Hollywood”