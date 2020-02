Lista completă a premiilor atribuite în cadrul celei de-a 73-a ediţii a galei BAFTA 2020

Trofeele BAFTA, cele mai importante distincţii ale industriei de film britanice, atribuite în fiecare an pe baza voturilor exprimate de membrii Academiei britanice de artă a filmului şi televiziunii (British Academy of Film and Television Arts), au fost decernate duminică seară în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Londra.

Gala BAFTA 2020 a avut loc la Royal Albert Hall din Londra şi a fost prezentată pentru prima dată de actorul de comedie Graham Norton.În cazul celor mai multe dintre categorii, câştigătorii şi nominalizaţii sunt desemnaţi prin votul celor 6.500 de membri BAFTA, care include profesionişti ai industriei de film şi creatori din lumea întreagă.Voturile publicului sunt cele care desemnează câştigătorul categoriei ''Rising Star''.Trofeul BAFTA, realizat din bronz şi reprezentând masca tragi-comică din teatrul antic, a fost creat de sculptoriţa americană Mitzi Cunliffe în 1955.Prezentăm mai jos lista trofeelor atribuite în cadrul celor 24 de categorii competiţionale decernate în cadrul galei BAFTA 2020, potrivit site-ului oficial al evenimentului.Cel mai bun film - "1917"Cel mai bun film britanic - "1917"Cel mai bun regizor - Sam Mendes (''1917'')Cel mai bun actor în rol principal - Joaquin Phoenix (''Joker'')Cea mai bună actriţă în rol principal - Renee Zellweger (''Judy'')Cel mai bun actor în rol secundar - Brad Pitt (''Once Upon a Time... in Hollywood'')Cea mai bună actriţă în rol secundar - Laura Dern, (''Marriage Story'')Cel mai bun scenariu original - ''Parasite'' (Han Jin Won, Bong Joon Ho)Cel mai bun scenariu adaptat - "Jojo Rabbit" (Taika Waititi)Cel mai bun film străin - ''Parasite'' (Bong Joon Ho)Cel mai bun documentar - "For Sama" (Waad al-Kateab, Edward Watts)Cel mai bun lungmetraj animat - ''Klaus'' (Segio Pablos, Jinko Gotoh)Cel mai bun debut al unui regizor, scenarist sau producător britanic - ''Bait'', Mark Jenkin (scenarist/regizor), Kate Byers, Linn Waite (producători)Cea mai bună coloană sonoră - ''Joker'' (Hildur Guđnadottir)Cea mai bună imagine - "1917"(Roger Deakins)Cel mai bun montaj - ''Le Mans '66" (Andrew Buckland, Michael McCusker)Cea mai bună scenografie - "1917" (Dennis Gassner, Lee Sandales)Cel mai bun design de costume - "Little Wemen" (Jacqueline Durran)Cel mai bun machiaj/cele mai bune coafuri - "Bombshell" (Vivian Baker, Kazu Hiro, Anne Morgan)Cel mai bun sunet - "1917" (Scott Millan, Oliver Tarney, Rachael Tate, Mark Taylor, Stuart Wilson)Cele mai bune efecte vizuale - ''1917'' (Greg Butler, Guillaume Rocheron, Dominic Tuohy)Cel mai bun scurtmetraj britanic de animaţie - "Grandad Was A Romantic" (Maryam Mohajer)Cel mai bun scurtmetraj britanic - "Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)" (Carol Dysinger, Elena Andreicheva)Rising Star Award (trofeu votat de public) - Micheal WardOrganizatorii galei atribuie două premii speciale: BAFTA Fellowship şi trofeul BAFTA pentru contribuţii extraordinare aduse industriei filmului britanic. Anul acesta, producătoarea americană de film, preşedinta Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a fost recompensată cu BAFTA Fellowship, iar trofeul BAFTA pentru contribuţii extraordinare aduse industriei filmului britanic a fost decernat actorul Andy Serkis, pentru activitatea sa de pionierat în domeniul jocului actoricesc 'motion-capture' în cazul personajelor generate de calculator.