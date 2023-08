Litoralul românesc este Vestul Sălbatic al gunoaielor: Turiștii inhalează emisii de pulberi de la șantiere în loc de aerosoli

Comisarul general al Gărzii Naţionale de Mediu, Andrei Corlan, a afirmat că cea mai mare problemă întâlnită în urma controalelor făcute pe litoral o reprezintă abandonarea de deşeuri din construcţii şi demolări, conform news.ro.

Andrei Corlan a declarat vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la Constanţa, că în patru zile comisarii Gărzii de Mediu au dat pe litoral 93 de amenzi, în valoare de trei milioane de lei.

“Nu putem să avem un turism sănătos fără să avem parte de un mediu curat. Atunci când mergem pe litoral, mergem să facem aerosoli, nu să inhalăm emisiile de pulberi de la şantierele neîngrădite, nu să fim afectaţi de disconfortul olfactiv la deversările ilegale de ape uzate şi cu siguranţă vrem să privim marea şi nu să privim un peisaj dezolant de deşeuri abandonate sau deşeuri colectate neselectiv. După numai patru zile, comisarii Gărzii de Mediu au aplicat 93 de sancţiuni pe litoralul românesc, atât la operatori economici, cât şi la unităţi administrativ-teritoriale de pe litoral, cât şi la persoane fizice. Până acum, amenzile se ridică la trei milioane de lei în numai patru zile. Asta denotă faptul că, într- adevăr sunt probleme mari în ceea ce înseamnă gestionarea deşeurilor şi abordarea legislaţiei de mediu”, a afirmat Andrei Corlan.

„Cea mai mare problemă pe care o întâlnim este colectarea neselectivă, este abandonarea de deşeuri din construcţii şi demolări, cu precădere. Am descoperit operatori care îşi deversează apele uzate din fose direct pe câmpuri. Am descoperit un operator care în pădurea Comorova umpluse efectiv pomii de pulberi, a cărui activitate am şi sistat-o”, a mai transmis comisarul general al Gărzii Naţionale de Mediu.

El a precizat şi care este cea mai mare problemă cu care se confruntă plajele.

„Cea mai mare problemă cu care se confruntă plajele, la fel ca majoritatea operatorilor pe care i-am controlat, sunt abandonările necontrolate de deşeuri. Avem o problemă în ceea ce înseamnă colectarea selectivă şi salubritatea la nivel litoralului, mai cu seamă că pe perioada sezonului estival generarea de deşeuri creşte exponenţial, pentru că este şi aportul foarte mare de turişti”, a explicat Andrei Corlan.