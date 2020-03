Liviu Brătescu: PSD cântă fals aria finanţărilor pentru noile sedii ale Filarmonicii şi Operei din Iaşi

Secretarul de stat în Ministerul Culturii Liviu Brătescu susţine că PSD "cântă fals aria finanţărilor" pentru noile sedii ale Filarmonicii şi Operei ieşene, adăugând că social-democraţii le cer liberalilor să facă în trei luni ceea ce ei n-au fost în stare să facă un mandat întreg potrivit news.ro.

Liviu Brătescu afirmă, într-un comunicat de presă, că PSD Iaşi a devenit brusc interesat dacă Ministerul Culturii va finanţa clădirile noi pentru Operă şi Filarmonică, după ce în timpul guvernării PSD nu s-a alocat niciun leu pentru vreunul din cele două obiective.

"PSD a inclus în programul de guvernare proiectul cu noua clădire pentru Opera din Iaşi. Am asistat chiar la o întrecere între Liviu Dragnea şi amicul său de la ALDE Varujan Vosganian, ambii promiţând că se va realiza acest obiectiv. Preocupaţi de bătălia pentru demolarea Justiţiei, cei din PSD au uitat să aloce în anii din urmă vreun leu pentru Operă în cadrul unor demersuri concrete măcar scriptice, fiind evident că nici nu aveau vreo idee clară în privinţa asigurării resurselor financiare necesare. Noi, liberalii, când am ajuns în minister nu am găsit niciun rând consemnat oficial despre acest obiectiv al Iaşului. El a rămas doar pe site-ul PSD din vremea când Dragnea conducea partidul“, afirmă secretarul de stat în Ministerul Culturii Liviu Brătescu.

Totodată, Brătescu aminteşte că, în mai 2019, în campania pentru europarlamentare, ministrul PSD de atunci al Culturii, Daniel Breaz, "descăleca“ la Iaşi şi promitea construirea noului sediu pentru Opera din Iaşi.

"Era doar praf în ochi, cei din PSD invocau un program masiv de investiţii, doar că ulterior s-a aşternut o linişte mormântală. Una dintre soluţii rămâne obţinerea unor finanţări europene în cadrul financiar multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027, dar şi asigurarea unor fonduri prin programul guvernamental de investiţii în domeniul culturii. PNL va găsi soluţii pentru a repara dezastrul lăsat de PSD. Însă e ridicol să întrebi guvernul PNL de ce nu face în doar trei luni ceea ce PSD a promis şi nu a făcut într-un mandat întreg“, spune secretarul de stat de la Ministerul Culturii.

Liviu Brătescu adaugă că vor fi asigurate sumele necesare pentru obiectivele culturale noi, el precizând că "astăzi lucrăm pe un buget care trebuie mai întâi să achite factura dezastrului din finanţele publice lăsat de PSD“.

"Le recomand social-democraţilor ieşeni să renunţe la tonalităţile stridente, fiind evident pentru toată lumea că PSD cântă fals aria finanţărilor pentru noile sedii ale Filarmonicii şi Operei“, mai spune secretarul de stat de la Ministerul Culturii.

În luna februarie, senatorul PSD de Iaşi Adrian Pănescu a adresat o întrebare către ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, privind soarta noilor clădiri pentru Filarmonică, dar şi pentru Opera din Iaşi.

În prezent, Opera ieşeană îşi ţine reprezentanţiile la Teatrul Naţional, existând de-a lungul timpului neînţelegeri între cele două instituţii, în timp ce sala Filarmonicii nu este funcţională, întrucât clădirea este în reabilitare de mai mulţi ani. În aceste condiţii, concertele orchestrei Filarmonicii se ţin în alte locaţii din oraş, care însă nu au acustica necesară pentru astfel de spectacole.