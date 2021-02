Liviu Ciobotariu (FC Hermannstadt) - Sper să repetăm la Craiova evoluţia bună cu FCSB

Antrenorul echipei de fotbal FC Hermannstadt, Liviu Ciobotariu, a declarat că speră ca formaţia sibiană să repete în meciul cu Universitatea Craiova evoluţia bună din partida cu FCSB, potrivit Agerepres.



''Ne aşteaptă o partidă foarte dificilă. Va fi un meci foarte greu. Universitatea Craiova are jucători tineri şi foarte buni. Această echipă este una de mare tradiţie în fotbalul românesc, care s-a luptat pentru titlu până în ultima etapă în sezonul anterior. Vom încerca să scoatem maxim din acest joc şi să repetăm evoluţia bună, spun eu, din etapa precedentă cu FCSB. Este important să avem aceeaşi atitudine, aceeaşi determinare şi aceeaşi dorinţă să obţinem un rezultat pozitiv. Am văzut că Universitatea Craiova a schimbat antrenorul şi totodată stilul de joc. Este un motiv în plus pentru ca meciul de vineri seara să fie unul foarte disputat'', a declarat Liviu Ciobotariu, potrivit unui comunicat remis AGERPRES.

Sibienii nu vor putea conta pe mijlocaşul Petrişor Petrescu, suspendat pentru cumul de cartonaşe galbene, în timp ce fundaşii Ionuţ Stoica şi Saed Issah sunt accidentaţi. De asemenea, mijlocaşul defensiv Răzvan Dâlbea este incert pentru această confruntare. Vor reveni în lot mijlocaşul ghanez Bright Addae şi atacantul spaniol David Mayoral, după etapa de suspendare ispăşită în meciul cu FCSB.



Cele două echipe s-au întâlnit până acum de 7 ori în toate competiţiile. În 5 rânduri s-au impus cei de la Craiova, un meci s-a încheiat la egalitate, iar FC Hermannstadt a câştigat o singură dată. În tur, U Craiova a învins cu 1-0 într-o partidă în care David Mayoral a ratat un penalty.



Universitatea Craiova se află pe locul al treilea al clasamentului, cu 44 de puncte, iar Hermannstadt, care vine după o victorie la limită (1-0) pe teren propriu în faţa liderului la zi din Liga I, FCSB, ocupă locul 14, cu 22 de puncte.



Meciul dintre Universitatea Craiova şi FC Hermannstadt are loc vineri, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Craiova (ora 20:30), în etapa a 24-a a Ligii I.