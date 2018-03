Liviu Dragnea a ajuns în New York Times: ce scrie celebrul cotidian despre liderul PSD

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a ajuns în celebrul cotidian New York Times, care îi dedică un articol întreg. Jurnaliștii scriu despre ancheta care a început în Brazilia, pe numele liderului PSD, Liviu Dragnea.

Jurnaliștii de la New York Times scriu că ”liderul partidului de guvernare Social Democrații și președintele al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, se află sub investigație în Brazilia sub suspiciune de spălare de bani, a precizat un procuror din Brazilia, vineri”.

Ulterior, cei de la New York Times relatează faptul că informația a fost publicată de Rise Project din România, dar și replica lui Liviu Dragnea, care spunea că aceasta este o supă reîncălzită.

Jurnalișii amintesc inclusiv de faptul că o condamnare penală îi barează lui Liviu Dragnea drumul spre funcția de premier al României.

Iată articolul integral din New York Times:

The leader of Romania's ruling Social Democrats and speaker of its lower house of parliament, Liviu Dragnea, is under investigation in Brazil on suspicion of money laundering, a Brazilian prosecutor was quoted on Friday as saying.

An online investigative reporting platform, Rise Project, quoted Brazilian federal prosecutor Carlos Wagner Barbosa Guimaraes as saying Brazilian authorities were investigating whether Dragnea and others had used ill-gotten funds to buy beach properties in the country through third parties.

Asked about the report, Dragnea, who keeps a tight grip on his party and is seen as effectively in charge of Romania's government, said it was false.

"We talked about this topic in 2017. They (Rise Project) have reheated the soup, but I am not eating it," said Dragnea, who is barred from becoming Romania's prime minister by a suspended jail sentence imposed on him in a vote rigging case.