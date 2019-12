Liviu Dragnea așteaptă decizia judecătorilor: Nu pot să vorbesc!

Fostul președinte al PSD, Liviu Dragnea, a fost la ICCJ, acolo unde încearcă să obțină anularea sentinței în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.

La ieșire, Liviu Dragnea a spus că nu poate vorbi cu presa. ”Nu pot să vorbesc, îmi pare rău!”, a spus Liviu Dragnea, la ICCJ.

Judecătorii au rămas în pronunțare, iar instanța urmează să stabilească dacă admit de principiu contestația in anulare facuta de cei din dosarul DGASPC. Daca se admite de principiu judecatorii vor discuta fondul contestatiei in anulare, iar la final vor decide daca o resping sau admit, in ultimul caz fiind anulata decizia definitiva de condamnare, iar Liviu Dragnea eliberat.