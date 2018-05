Liviu Dragnea, atac VIRULENT la adresa DNA, după ce procurorii au cerut 10 ani cu executare

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a spus, referitor la pedeapsa cerută în cazul său de Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) în dosarul privind angajările fictive din DGASPC, că "aşa cer procurorii tot timpul, mai ales pentru persoanele pe care le apreciază foarte mult".

Dragnea a susţinut din nou că nu există probe şi argumente pentru condamnarea sa în acest dosar.

"Procurorii au cerut, ei aşa cer tot timpul, mai ales pentru persoanele pe care le apreciază foarte mult. Nu există argumente, nu există probe. Eu am avut, am în continuare trei acuzaţii, că aş fi determinat-o pe doamna directoare de acolo să menţină la serviciu două angajate care de fapt nu veneau la serviciu. Că aş fi determinat funcţionari din Direcţie să semneze în fals documente şi că aş fi determinat-o pe una dintre cele două angajate să se angajeze la Direcţie şi de fapt să nu meargă la serviciu. Trei acuzaţii. Doamna directoare a răspuns explicit în faţa instanţei că nu am determinat-o să le ţină la serviciu. Deci cade prima acuzaţie. În faţa instanţei am spus că nu am presat pe nimeni, una dintre două angajate a spus explicit că nu i-am spus niciodată să se angajeze la Direcţia de Protectia Copilului şi să nu meargă la serviciu. De aici e decizia instanţei. A, că am văzut ieri o declaraţie care m-a afectat că o fostă directoare a fost ameninţată la Parchet de procurori că altfel rămâne pe drumuri, e importantă această declaraţie", a declarat Liviu Dragnea miercuri, în Parlament.

ICCJ a amânat marţi pentru 29 mai pronunţarea în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman, în care DNA a cerut condamnarea lui Liviu Dragnea la şapte ani şi jumătate de închisoare pentru instigare la abuz în serviciu şi o pedeapsă de doi ani şi jumătate pentru instigare la fals intelectual. De asemenea, procurorii au cerut anularea suspendării condamnării de doi ani din dosarul Referendumul.

În cazul fostei soţii a lui Dragnea, Bombonica Prodana, procurorii au cerut suspendarea procesului, având în vedere că aceasta şi-a achitat partea de prejudiciu.

Liviu Dragnea, acuzat că ar fi intervenit pentru angajarea la DGASPC Teleorman şi menţinerea în funcţie a două angajate care lucrau de fapt la PSD, a fost audiat la instanţa supremă, în 21 martie, timp de aproximativ două ore şi a susţinut că fostul director executiv al Direcţiei Floarea Alesu, dar nici altcineva, nu l-a informat vreodată că cele două angajate nu ar merge la serviciu şi că ar încasa salariul fără să muncească. El a negat, de asemenea, că ar fi discutat cu Floarea Alesu despre organigrama DGASPC, spunând că organigrama şi rectificările bugetare ale instituţiei aveau proceduri riguroase, iar competenţa era a Consiliului Director.

Liderul PSD a mai spus că din cei aproape 2.000 de oameni angajaţi în instituţiile subordonate Consiliului Judeţean Teleorman foarte mulţi erau din cadrul PSD şi de la alte partide politice, iar atunci se întreabă firesc dacă ar fi trebuit să se intereseze de fiecare angajat membru PSD dacă merge la serviciu: "Eu mă întreb firesc - ar fi trebuit să mă interesez de fiecare angajat membru PSD dacă merge la serviciu? Eu nu merg nici acum în fiecare zi la sediul de partid. Nici atunci. Eu ajungeam la sediul de partid cam la două săptămâni. Au fost perioade în care nu ajungea niciunul câte o lună. Când noi aveam Birou Permanent judeţean însemna că veaneau toţi membrii, şoferii, primarii, consilieri judeţeni, multă lume".

Liviu Dragnea a fost confruntat în instanţă cu fosta directoare a DGASPC Teleorman, Floarea Alesu. Ea a susţinut în faţa magistraţilor că l-a informat pe Liviu Dragnea imediat ce a aflat că cele două angajate care lucrau şi la PSD nu veneau la serviciu, la DGASPC, deşi primeau salariu, că a avut mai multe discuţii cu el despre cele două şi că liderul PSD i-ar fi spus să mai aibă răbdare pentru că situaţia se va rezolva şi să îi pună la muncă pe ceilalţi angajaţi. Liderul PSD a negat toate aceste acuzaţii, susţinând în instanţă că nu a avut nicio discuţie cu fosta directoare a DGASPC.

La finalul procesului, Dragnea a spus că încearcă să înţeleagă de ce a fost trimis în judecată fără nicio probă, ci doar în baza unor "bârfe spuse la un şpriţ" şi a susţinut că a rămas "ţinta DNA": "Aş vrea să închei, domnule preşedinte. Aşa cum am spus de la început, am citit dosarul, rechizitoriile, declaraţiile. Încerc să înţeleg de ce am fost trimis în judecată fără nicio probă, doar pe nişte declaratii, nişte feelinguri, nişte bârfe spuse la un şpriţ. Nu am reuşit să înţeleg. Ce să mai spun, am rămas şi sunt ţinta DNA-ului".