Liviu Dragnea, despre gălățeanul care i-a adus o navetă de bere: 'M-a impresionat, mi-a răspuns la multe întrebări'

Bogdan Lungu, internautul care săptămâna trecută a promis că îi va da lui Liviu Dragnea o navetă de bere dacă liderul PSD postează un selfie, a mers luni după-amiază la sediul PSD pentru a-şi onora pariul, astfel că a dus berea promisă, fiind întâmpinat cu mici de către liderul PSD. Întâlnirea a durat peste o oră, iar cei doi au mai făcut un pariu, tot pe o ladă de bere - ca PSD să finalizeze 150 de kilometri de autostradă până în 2020.

Gălățeanul i-a spus lui Dragnea că e îngrijorat de creșterea ROBOR, pentru că ar fi vrut să își cumpere o casă, el locuind cu chirie, alături de familie.

”A fost o discuție în care am atacat foarte multe subiecte, unele importante, altele mai puțin importante. E un om de cuvânt, un om care își respectă o promisiune. Îl apreciez că e din Galați, m-a impresionat. A rămas să ne mai auzim, să ne mai întâlnim, să mai comunicăm. I-am răspuns la multe întrebări, mi-a răspuns la multe întrebări. Eu nu știam că a protestat, atunci când am comunicat pe Facebook. A înțeles că Guvernul nu poate controla BNR. Vor mai fi niște întâlniri, cred că lucrurile vor fi ținute sub control de BNR.”, i-a răspuns Dragnea.

Bogdan Lungu, taximetrist din Galaţi, a ajuns la sediul PSD în jurul orei 17.00 cu o navetă de bere şi a fost invitat în foişorul din spatele PSD, unde masa era pregătită cu apă, cu limonadă, cu cafea, cu pâine şi cu micii pe care Dragnea a spus că i-a adus din Teleorman.

Liviu Dragnea a ajuns la întâlnire după 15 minute, fiind întâmpinat cu bere, pe care şi-a desfăcut-o cu bricheta. Liviu Dragnea a venit singur şi a spus că premierul a avut treabă şi nu a putut ajunge. De la distanţă, cei doi, care au stat singuri la masă, au fost supravegheaţi de către secretarul general al PSD, Marian Neacşu, şi fostul vicepremier Marcel Ciolacu.

Bărbatul din Galaţi a refuzat să mânânce mici, spunând că nu se vinde. El i-a transmis liderului PSD că va mânca mici dar doar dacă până în 2020 vor fi gata 150 de kilometri de autostradă.

"Eu mă ţin de cuvânt. Dar bănuiesc că nu o sa o bem doar noi doi că după aia nu ne mai înţelegem. Îi transmit să se ţină de cuvânt, dar nu în stilul în care a făcut-o până acum, atât dumnealui, cât şi Guvernul şi toată lumea. Au promis autostrăzi? Au promis dublări de salarii? Dublări de salarii înseamnă 100%, nu 40%. Am o lista. Nu se ţine de cuvânt, nu mănânc de la dumnealui. Mie pomana nici aia electorală nu îmi place. Nu am pomenit de mici sau altele", a spus gălăţeanul, subliniind că şi-a amânat concediul pentru a veni la întâlnirea cu Dragnea.

Liviu Dragnea şi Bogdan Lungu au mai făcut un pariu, tot pe o ladă de bere - PSD să facă, până în 2020, 150 de kilometri de autostradă.

"Dacă vrea să mai facem un pariu, facem până în 2020 pe autostrăzi?", a întrebat Liviu Dragnea, care i-a spus gălăţeanului să îşi facă o listă de nemulţumiri şi să i-o trimită.

La finalul întâlnirii, Dragnea a spus că a apreciat că bărbatul a venit de la distanţă ca să îşi onoreze pariul.

“A fost o discuţie în care s-au atacat foarte multe subiecte, unele importante, altele mai puţin importante. Eu ce i-am spus o spun şi acum, când nu mai e de faţă - este un om de cuvânt, un om care îşi respectă un angajament, este un om care are cuvânt. Am apreciat că a venit din Galaţi. Sincer, atunci când conversam cu el am crezut că e din Bucureşti, pentru că n-aş fi zis să vină încoace. A făcut şi un efort, a renunţat la vacanţă, pe mine chiar m-a impresionat. Indiferent de opţiunile politice, a rămas să ne mai auzim, să ne mai întâlnim, să mai comunicăm. Am avut o discuţie bună, aşezată, un om serios, un om normal, un om echilibrat. I-am spus multe întrebări, mi-a spus multe întrebări, ne-am lămurit cu multe lucruri, ceea ce este important”, a afirmat Dragnea, la finalul întâlnirii care a durat peste o oră.

În jurul orei 18.00, în faţa sediului PSD s-au adunat câţiva protestatari care strigă “PSD, ciuma roşie”.

