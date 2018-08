Liviu Dragnea, despre protestele din Piața Victoriei: A fost o lovitură de stat eșuată. Am vorbit cu mai mulți oameni în seara aceea

Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține că a urmărit protestele din Piața Victoriei de la Neptun. El susține că aceste proteste au reprezentat o lovitură de stat eșuată și îl acuză pe Klaus Iohannis că a demobilizat jandarmii și a încurajat violența. De asemenea, Dragnea a spus că în seara protestelor a vorbit cu Viorica Dăncilă și Călin Popescu Tăriceanu, dar nu și cu ministrul de Interne, pentru că nu a dorit să interfereze.

”Ce am văzut? Am văzut o tentativă de lovitură de stat eșuată, asta se dorea, asta se vorbea pe rețele de socializare, asta ajungea la mine, anumite ziceri ale unora. Îmi spuneau că nu va mai fi cu legile justiției, nu va mai fi nimic, că preluăm noi puterea.

Ceea ce a făcut Iohannis cu postarea iresponsabilă de pe Facebook, să demobilizezi în acest fel jandarmii și să inciți în continuare la violențe, exact în momentele în care aceea fată jandarm era la un pas să fie linșată în Piață. Acei oameni erau protestari pașnici, acei oameni care loveau o femeie? S-a văzut la televizor că au dat foc, că incitau, acum nu mai stăteau în primul rând, stăteau în profunzime, a fost o organizare paramilitară, o tentativă de stat eșuată. Au încercat să îi facă pe plac lui Iohannis și nu au reușit”, a declarat Liviu Dragnea, la Antena 3.

Liviu Dragnea susține că a vorbit la telefon cu Viorica Dăncilă și Călin Popescu Tăriceanu.

”Am vorbit la telefon cu doamna prim-ministru. Ea era plecată și am discutat despre ceea ce se întâmplă, ea urmărea Antena 3. Cu doamna ministru de Interne nu am vorbit pentru că ea avea atribuții foarte clare și nu am vrut să interferez.

Din câte știu eu, nici ministrul de Interne nu le poate spune jandarmilor cum să acționeze, pentru că ei au un regulament foarte clar, izvorât din lege. Nimeni nu poate să interfereze.

Am vorbit la telefon și cu domnul Tăriceanu. Cred că și el venise la mare, cred că era în zonă”, a mai spus Dragnea.