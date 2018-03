Liviu Dragnea devolează planul 'Statului Paralel': 'Mi-au spus că AM FOST VÂNDUT de cei din echipa mea'

Şeful PSD, Liviu Dragnea, lansează noi acuzaţii la adresa aşa zisului 'Stat Paralel'. Mai mult, Dragnea anunţă că sentinţa din dosarul referendumului de doi ani de zile de închisoare cu suspendare a reprezentat un plan bine pus la punct. Mai mult, Dragnea spune că a fost trădat chiar de către cineva din echipa lui, dar nu a dat niciun nume.

"Vorbeam la telefon cu George Maior şi cu Florian Coldea, dar de aici la o relaţie de prietenie e cale lungă. Sper să vorbească şi alţi oameni, să aibă frica lui Dumnezeu şi să spună totul. Am auzit destul de multe lucruri incorecte. Dacă spun mai multe, preşedintele Manda nu mai are de ce să mă cheme acolo şi eu vreau să mă cheme.

Nu aveam imunitate parlamentară şi era planul să fiu reţinut şi arestat. Se cam ajunsese la o înţelegere şi le trebuia un ţap ispăşitor. Am fost condamnat pentru ceva de care nu am fost acuzat. Mi-au spus toţi că am fost vândut. Că eu sunt monstrul. M-au vândut cei din echipă cu mine. Maior şi Coldea erau atunci implicaţi de partea cealaltă. Nici nu cred că a creat acest sistem Traian Băsescu. Acesta a bubuit din vara toamna 2013", a tunat Dragnea în direct la Antena 3, la emisiunea lui Mihai Gâdea.