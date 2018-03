Liviu Dragnea, dezvăluiri EXPLOZIVE despre Kovesi: A sunat și a spus că mă bagă în PUȘCĂRIE

Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține că în seara în care a venit în sprijinul Antenei 3, după scandalul evacuării dictate de ANAF, ”o doamnă”, despre care a dat de înțeles că este Laura Codruța Kovesi, a sunat un domn și i-a spus că îl va băga pe Liviu Dragnea la pușcărie.

”Să vă mai spun ceva, că asta îmi stă înfiptă în mine. Sigur că vă aduceți aminte de ziua aia în care v-ați pomenit cu ANAF-ul pe aici. A doua zi am avut o conferință de presă dedicată pe acest subiect și dacă mai ținți minte pe la ora 16.00 m-ați sunat și m-ați invitat să vin în emisiune. Am venit cu domnul Tăriceanu și am făcut-o cu toată deschiderea.

În timpul emisiunii, cineva, o doamnă, fără nicio legătură cu persoanele amintite mai devreme, a sunat, o doamnă a sunat un anumit domn și i-a spus că îl voi târî pe omul ăsta pe scări, cu familia, cu Protecția Copilului cu toate, îl voi băga în pușcărie.

Merge la televiziunea aia care e împotriva mea, care mă critică mereu. Și m-a târât, după cum ați văzut”, a spus Liviu Dragnea, la Antena 3.