Liviu Dragnea, discuţie cu Frans Timmermans: Preşedintele PSD, anunţ despre relaţia cu PES

Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri, la Congresul socialiștilor europeni, că a avut o discuţie cu preşedintele PES, Serghei Stanishev, şi cu Frans Timmermans, candidatul PES pentru funcţia de preşedinte al Comisiei Europene. Dragnea recunoaşte că relaţiile PSD-PES s-au răcit, însă promite o revitalizare bazată pe dialog.

"Am avut o discuţie cu Serghei, cu Frans. Am propus soluţii pentru o comunicare mai bună. Din partea noastră este toată deschiderea. Trebuie să restabilim dreptarea, să corectăm erorile", a declarat Dragnea, în discursul susţinut la Congresul PES.

În ultimii doi ani au existat informaţii despre o posibilă ieşire a PSD din familia europeană a socialiştilor, însă niciuna dintre variantele vehiculate nu s-a concretizat. Frans Timmermans, prim-vicepreşedinte al Comisiei Europene, este unul dintre cei mai aprigi critici ai guvernării PSD, iar social-democraţii români se află în situaţia de a-l susţine pentru funcţia de preşedintele al Comisiei.

Glad to speak at @PES_PSE Congress in #Madrid with @SergeiStanishev, @UdoBullmann and @TimmermansEU. Only together we can win the next European elections. Fighting for #democracy, #equality and #fairness is not easy! We must stay united and strong! #ItsTime