Liviu Dragnea îi bagă în ședință pe miniștrii lui Dăncilă! Avertismentul DUR transmis acestora: NU mai pot sta în Guvern

Președintele PSD, Liviu Dragnea, urmează să se întâlnească joi cu miniştrii pe tema descentralizării. Aflat la Focșani, liderul PSD a ținut să le transmită un avertisment dur miniștrilor care se împotrivesc descentralizării.

„Da. Din punctul meu de vedere, discuția nu va fi complicată. Nu sunt un om dur, dar sunt foarte riguros și exigent. (...) Acești miniștri, membri ai cabinetului României, când au acceptat să fie miniștri, și-au asumat tot programul de guvernare, absolut tot, unde la loc de cinste este și descentralizarea. Or eu nu mai accept ca după atâta timp toți funcționarii din ministerele respective să le pună în față niște materiale care conțin un șir întreg de argumente de cum și de ce nu trebuie făcut. Și atunci ei au două variante foarte simple. Or susțin în continuare programul de guvernare pe care l-au asumat și dau drumul la descentralizarea sectorială pe fiecare minister pe care îl conduc, or dacă nu-și asumă programul nu mai pot sta în Guvern. Ăsta nu este un guvern alandala. Este un guvern care pune în practică un program de guvernare. (...) O să am o discuție foarte deschisă și veselă ”, a declarat Liviu Dragnea.