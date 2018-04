Liviu Dragnea îi răspunde lui Klaus Iohannis: Ce zice despre DEMISIA premierului Viorica Dăncilă

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, că retrage încrederea premierului Viorica Dăncilă, susţinând că aceasta nu face faţă poziţiei de prim-ministru. "Solicit public demisia doamnei Dăncilă din funcţia de prim-ministru al României", a spus Iohannis la Palatul Cotroceni. Dacă Dăncilă nu a oferit, până la transmiterea acestei știri, nicio reacție, Liviu Dragnea îi dă o replică președintelui, după ieșirea de la DNA.

”Nu vreau să fac declarații în fața acestei instituții. Nu are de ce să își dea demisia și are suportul nostru, în continuare. Nici vorbă de demisie. Nici acum, nici când apăruseră ştirile că vrea să demisioneze. Are treabă la Guvern. La cine trebuie să cerem voie când părăsim țara? Eu știam că din anii 90 s-a ridicat interdicția ieșirii din țară. Conform Constituției, Guvernul e responsabil și de politica externă.”, a spus Dragnea.

Întrebat dacă crede că a fost o coincidență că a fost chemat la DNA în ziua în care Iohannis i-a cerut demisia Vioricăi Dăncilă, Dragnea a răspuns: ”Eu cred că și dvs., și eu, că a fost o coincidență.”.