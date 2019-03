Liviu Dragnea îi trasează sarcini noului ministru al Transporturilor: 'Nici nu mi se pare ceva extraordinar de complicat'

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat sâmbătă, la Slobozia, că i-a solicitat ministrului Transporturilor să finalizeze cât mai repede lucrările la podul de la Drajna.

"Eu doar am solicitat, am adresat o rugăminte ministrului Transporturilor. Am înţeles că urmează să aibă o conferinţă de presă cât de curând şi s-ar putea să vorbească şi despre asta. Ceea ce am aflat, în aceste minute - că există studiile făcute. Urmează să ridice cât de curând, în aşa fel încât în cinci luni, şase luni să fie elaborată documentaţia şi să înceapă efectiv lucrările", a afirmat Liviu Dragnea, potrivit Agerpres.

El a precizat că se va interesa "destul de des" de stadiul lucrărilor, afirmând că aceste lucrări nu se pare a fi ceva "extraordinar".



"Eu o să întreb destul de des despre acest subiect pentru că nu este numai pentru Ialomiţa, e foarte simplu, şi nici nu mi se pare ceva extraordinar de complicat să se facă acest pod", a mai spus preşedintele PSD.