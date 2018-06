Liviu Dragnea, un nou atac la adresa sefului SRI: A cedat statului paralel

Liviu Dragnea sustine că directorul SRI a cedat statului paralel, precizarea venind în contextul in care SRI a raspuns, luni, unui alt atac al liderului PSD, sustinand că Serviciul nu este implicat în jocuri de putere.

"E bine sa nu mai fie implicat (SRI) in nimic altceva decat în ce prevăd atribuțiile legale si constituționale. Sunt implicati in dezbaterea publica pentru ca vin informatii despre implicarea efectiva in alte actiuni care nu au legatura cu activitatea lor", a spus Liviu Dragnea.

Întrebat de ce nu îl mai susține pe Eduard Hellvid, Dragnea a răspuns: "S-a intamplat ca a cedat si el statului paralel".

La finele săptămânii trecute, după ședința CEX al PSD, Liviu Dragnea anunța că nu va demisiona din fruntea partidului, nici de la șefia Camerei Deputaților, transmițând public un avertisment dur șefului statului, Klaus Iohannis, dar și altor șefi de instituții importante, printre care și șeful SRI, Eduard Hellvig