Liviu Dragnea intervine în scandalul legat de Darius Vâlcov: NU trebuie să demisioneze!

Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține că Darius Vâlcov nu trebuie să demisioneze, după ce a publicat fișa medicală a protestatarului Sandy Matei.

"N-am văzut inflamări în toţi anii ăştia în care erau date publicităţii rechizitorii, în care erau date publicităţii date din dosare. Nu s-a cerut demisia nimănui atunci. Din câte am înţeles, a fost o postare privată pe pagina de Facebook, dar poate fi un gest nefericit. Dar nu cred că trebuie să-şi dea demisia sau să fie demis de acolo. Este punctul meu de vedere", a spus luni liderul PSD, la Parlament.



Întrebat despre poziţia prin care reprezentanţii comunităţii evreieşti din România protestează vizavi de o postare a lui Darius Vâlcov prin care acesta îl asociază pe preşedintele Klaus Iohannis cu Adolf Hitler, Dragnea a arătat că a luat cunoştinţă despre aceasta: "V-am spus care este punctul meu de vedere. Da, am citit această reacţie, dar în virtutea faptului că sunt un susţinător recunoscut şi cunoscut al organizaţiilor evreieşti, eu cred că nu poate fi acuzat Darius Vâlcov de alte lucruri sau să se gândească cineva că a avut în vedere altceva".



"I-am spus că a fost un gest nefericit, este părerea mea. Faceţi-mi un dosar şi pe părerea asta", a adăugat Dragnea.



Preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, Aurel Vainer, s-a declarat luni ''stupefiat'' de comparaţia pe care consilierul guvernamental Darius Vâlcov ar fi făcut-o pe pagina sa de Facebook între şeful statului, Klaus Iohannis, şi Adolf Hitler.



"Am citit cu stupefacţie şi consternare pe internet un recent comentariu ilustrat grafic al domnului Darius Vâlcov, consilier al prim-ministrului României. În nume propriu şi al evreilor din România, afirmăm că nu putem concepe ca preşedintelui ales al ţării noastre de o mare majoritate a populaţiei cu drept de vot din ţară şi străinătate, Excelenţei Sale domnului Klaus Werner Iohannis, să i se atribuie chipul lui Adolf Hitler, ucigaşul a milioane de evrei în Holocaust. Domnul Klaus Iohannis a fost ales perfect democratic, în mod liber, sistem legitim reinstaurat în România după 1989", a spus Aurel Vainer, într-o postare pe pagina oficială a FCER.



Potrivit presei centrale, Darius Vâlcov ar fi postat pe Facebook o serie de imagini în care FDGR este acuzat că este continuatorul mişcării naziste Grupul Etnic German, iar preşedintele Iohannis apare cu o mustaţă şi o tunsoare asemănătoare celor avute de Adolf Hitler.



Anterior, Darius Vâlcov, consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, a postat pe Facebook fişa medicală a unui protestatar din Piaţa Victoriei, fişă eliberată în data de 19.06.2006, din care ar rezulta că acesta ar avea probleme psihice, motiv pentru care mai mulţi politicieni i-au cerut demisia.