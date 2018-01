Liviu Dragnea l-a PEDEPSIT, după GAFA care l-a făcut de râs pe liderul PSD: 'Cine a făcut greșeala, nu mai e. Încet, încet, cei care le fac dispar'

O postare de pe Facebook a lui Liviu Dragnea a devenit virală, după ce în mesajul de condoleanțe din ziua morții lui Neagu Djuvara, numele celebrului istoric a fost confundat cu Mircea Djuvara.

Duminică, liderul PSD a declarat că nu a scris el mesajul, ci o altă persoană, iar aceasta a fost concediată.

”Nu l-am confundat. Am făcut o greșeală că am am avut încredere în cineva să posteze. Am scris textul, l-am transmis, după care, mi-a spus peste câteva minute, că a făcut o greșeală. Cine a făcut greșeala, nu mai e. Am mai pățit din astea. Încet, încet, cei care le fac dispar.”, a declarat Dragnea.

Citește și: Surpriză de proporții! Ce cântăreți au câștigat cei mai mulți bani în 2017? Fuego egalul lui Smiley .