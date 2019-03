Liviu Dragnea, mesaj pentru protestatari: 'Vedem miercuri ce susținere are Tudorel Toader! Ne facem că nu înțelegem' - VIDEO

Tudorel Toader este în centrul unui nou scandal în justiție, două ce Guvernul a aprobat OUG 7 prin care judecătorii puteau ajunge procurori de rang înalt. Magistrații, judecători și procurori, au demarat ample proteste, fără precedent în istorie, iar românii au ieșit, din nou, în stradă. Guvernul a decis să elimine un articol din celebra OUG, dar protestatarii cer abrogarea ei în întregime.

Liviu Dragnea, liderul PSD, a declarat că PSD nu susține o moțiune simplă împotriva ministrului Justiției și are și un mesaj pentru protestatari.

”Vedem miercuri ce susținere are Tudorel Toader. PSD nu ia în calcul să susțină o moțiune simplă împotriva lui. Eu știu că a fost o întâlnire între Guvern, CSM și asociații ale magistraților și au convenit eliminarea acelui articol. Dacă va fi eliminat acel articol, nu ar trebui să mai fie probleme. Nu știu dacă e nevoie să apărăm noi o secție a unui parchet, dar mi se par destul de ciudate supărările legate de această secție. Nu am văzut reacții, temeri, când erau peste 3000 de dosare deschise din oficiu la magistrați. Nu am văzut, atunci, îngrijorări? De ce e această îngrijorare? Această secție nu e o invenție. E o decizie a CCR. Rațiunea înființării a fost ca procurorul de ședință să nu facă parte din parchetul care poate ancheta același judecător. Ne facem că nu înțelegem. Dosare deschise din oficiu de la un anumit parchet puteau să pună presiune pe judecători, ei fiind anchetați de procurori de la același parchet.”, a spus Liviu Dragnea.

