Liviu Dragnea o spune 'ca la Teleorman': 'Eu nu vreau să plec ca prostul din această viaţă şi din această funcţie'

Liderul PSD, Liviu Dragnea, rămâne ferm pe poziţii şi anunţă că nu va părăsi funcţile pe care le deţine înainte de a reforma sistemul de justiţie din România. Dragnea spune că vrea ca după plecarea PSD de la guvernare românii să poată avea încredere în justiţia din România.

"Eu spun de un an si ceva de zile. Când mi-am asumat aceste lucruri, ştiam ce mă aşteaptă. Eu nu vreau să plec ca prostul din această viaţă şi din această funcţie şi vă spun pe româneşte, ca la noi în Teleorman: Vreau să duc această luptă până când fie care român să ştie că poate avea incredere în justiţie. Nu vorbiţi că există un preşedinte la Cotroceni care trimite un consilier care să ameninţe un judecător? Că s-au obținut case cu acte false, că s-au obținut denunțuri fals, că sunt oameni care au stat la pușcărie. Eu când am spus acest lucru, nu cred că o să scap, dar vreau ca atunci când am terminat această funcție să știu că am lăsat în urmă o țară mai bună. Eu cred că Dumnezeu ne va ajuta", a declarat Liviu Dragnea.

