Liviu Dragnea, replică pentru Gabriela Firea: 'Îi înţeleg supărarea'

Preşedintele PSD Liviu Dragnea spune, referitor la conflictul dintre primarul Capitalei Gabrielei Firea şi ministrul de Interne Carmen Dan pe tema violenţelor de la mitingul din 10 august, că îi înţelege supărarea Gabrielei Firea, dar nu este de acord cu ea, transmite news.ro.

Dragnea a spus că susţinerea sa pentru Carmen Dan este mai puţin importantă şi că faptul că în şedinţa CEx s-a votat aproape în unanimitate pentru ca ministrul de Interne să nu fie demis este o dovadă a faptului că acest lucru nu ar mai trebui adus în discuţie. Liderul PSD a subliniat că speră ca Firea să treacă epste supărare, însă "să discuţi despre prefect trei ore e cam mult”.

"În interiorul CEx eu nu am primit nicio critică de la Gabriela Firea sau de la altcineva. În acelaşi timp, susţinerea sau nesusţinere mea pentru Carmen Dan sau pentru orice alt ministru are mai puţină importanţă. După părerea mea, un vot aproape în unanimitate nu mai aduce acest subiect în discuţie”, a declarat sâmbătă seară Liviu Dragnea, la Neptun.

El a spus că încearcă să-i înţeleagă supărarea Gabrielei Firea, dar nu este de acord cu ea. Dragnea a amintit că el este cel care a sprijinit-o pentru ocuparea funcţiei de primar al Capitalei şi că nu o va critica niciodată. Dragnea a precizat că este, totuşi, cam mult o discuţie de trei ore despre prefectul Capitalei Speranţa Cliseru.

"Încerc să-i înşeleg supărarea. Eu am propus-o pe doamna Firea la Primăria Capitalei, eu am susţinut-o. Da, are un merit mai mult decât major pentru faptul că a fost aleasă. Din partea mea nu o să auziţi niciodată critici la adresa Gabrielei Firea. Nu o să-mi iau niciodată spijinul şi sper că va trece peste supărare. Totuşi, să discuţi despre prefect trei ore e cam mult”, a spus Dragnea.

De asemenea, a precizat liderul PSD, a existat o propunere de aprobare a demiterii prefectului, dar nu a fost de acord cu această solicitare, pentru că funcţia de prefect nu este o funcţie politică. Dragnea a precizat că a cerut premierului să facă o analiză care să lămurească neînţelegerile privint mitingul din 10 august.

"Să nu uităm că acolo au fost nişte proteste generate nici de mine, nici de Gabi Firea, nici de Carmen Dan, nici de prefect, ci de oameni foarte bine organizaţi. (...) Trebuie făcută o anchetă foarte serioasă”, a subliniat Dragnea.

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, la finalul şedinţei Comitetului Executiv Naţional (CExN) de la Neptun, că le-a transmis colegilor săi un mesaj al comisarului european Corina Creţu, care i-a spus că preşedintele CE Jean-Claude Juncker şi comisarii europeni şi sunt îngrijoraţi pentru situaţia din România şi pentru ceea ce s-a întâmplat în 10 august. Ea a afirmat că, în contextul în care a transmis îngrijorările de la Bruxelles şi faptul că în 18 septembrie preşedintele CE va transmite un mesaj în acest sens, a spus în şedinţa PSD că pentru violenţele din Piaţa Victoriei o vină o poartă ministrul Carmen Dan, care a încercat să paseze răspunderea prefectului, "salvând practic imaginea publică a domnului preşedinte Dragnea, care a propus-o". De asemenea, Firea i-a adus acuzaţii grave lui Carmen Dan, relatând că aceasta a venit cu mesaje printate cu discuţii între prefectul Capitalei Speranţa Cliseru şi secretari de stat în MAI. Firea a spus că minsitrul de Interne are o problemă personală cu ea şi cu Speranţa Cliseru, pe care a jignit-o.