Liviu Dragnea rupe TĂCEREA în fața judecătorilor: cum se apără în dosarul angajărilor fictive

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus, miercuri, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, unde este audiat în dosarul în care este judecat pentru instigare la abuz în serviciu şi instigare la fals intelectual, alături de fosta sa soţie şi de foşti angajaţi ai DGASPC Teleorman, că respinge categoric toate acuzaţiile care i se aduc, pentru că se consideră nevinovat. El este audiat la această oră, la mai bine de patru ore de la începerea procesului, timp în care a asistat la audierea a trei dintre martorii din dosar.

Magistraţii au început audierea lui Liviu Dragnea după ora 14.00, în condiţiile în care liderul PSD a cerut să fie audiat ultimul.

Am înţeles acuzaţiile care îmi sunt făcute, dar le resping categoric pentru că mă consider nevinovat, a susţinut Liviu Dragnea.

El a spus că în perioada la care se face referire în dosar era preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman şi al organizaţiei judeţene a PSD, susţinând că nu a avut o relaţie privilegiată cu nici una dintre cele două inculpate - Adriana Bororogeanu şi Anisa Stoica. Liderul PSD a susţinut că pe Anisa Stoica a cunoscut-o la o manifestare de partid, la care au fost discuţii şi cu presa locală, iar jurnaliştii au spus că PSD Teleorman are nevoie de o mai bună comunicare, informează News.ro.

"Pe Botorogeanu o cunoşteam dinainte de 2004. (...) De la partid, era la unul dintre birourile parlamentare. Pe Stoica am cunoscut-o la o manifestare de partid, nu ştiu dacă la Camera Deputaţilor, parcă era un Congres sau ceva de genul ăsta. A fost o discuţie cu colegii de partid şi cu presa locală care venise. Era o discuţie informală, lucruri politice. S-au spus câteva păreri de la presă, cum că PSD Teleorman ar avea nevoie de o mai bună comunicare. Şi eu, şi colegii mei am spus . Nu mai ştiu cine exact, sunt totuşi o grămadă de ani, din 2005-2006, îmi este greu să spun. În glumă, cred, cei din presă au spus că ne costă. Am spus că nu avem bani nici să angajăm consultanţă, nici să angajăm la partid, pentru că nu aveam bani. Dacă îmi permiteţi, am auzit şi astăzi, s-a tot discutat despre activ de la partid", a spus Dragnea în instanţă.

El a susţinut că în acea perioadă la o organizaţie judeţeană de partid nu era nevoie de oameni care să muncească zilnici, de dimineaţa până seara.

"Dacă îmi permiteţi, am auzit şi astăzi - s-a tot discutat despre activitatea de la partid. Pe atunci, la o organizaţie judeşeană de partid nu era ca la o fabrică, să fie oameni care să muncească în fiecare zi de dimineaţă până seară, eventual în două schimburi. Astăzi sunt organizaţii judeţene care angajează. Ulterior, nu ştiu dacă la Consiliul Judeţean, eu îmi amintesc că la sediul de partid, a venit doamna Stoica, ca o continuare a discuţiei de la acel eveniment politic că să discutăm despre cum s-ar putea face o colaborare de partid cu dumneai", a afirmat liderul PSD.

Întrebat de către magistraţi de ce a venit tocmai ea, dintre atâţia jurnalişti care erau la acea discuţie, Dragnea a răspuns: "Nu ştiu, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar la sediul de partid veneau inclusiv oameni care nu aveau studii superioare, dar voiau să fie directori de fabrici".

Liderul PSD a afirmat că discuţia pe care a avut-o cu Anisa Stoica nu a fost una lungă şi că i-a transmis că dacă doreşte să fie angajată la partid nu el este cel care face angajări, ci secretarul de partid, dar că nu crede că "se poate realiza asta", însă nu este nicio problemă dacă vrea să colaboreze voluntar cu partidul. El a negat că i-ar fi spus Anisei Stoica să meargă să se angajeze la DGASPC şi că nu a intervenit în niciun fel pentru ca aceasta să fie angajată acolo.

"Ulterior, după ceva timp, nu ştiu cât, când am avut o şedinţa la sediul de partid, era seară cred, după şedinţă, era foarte multă lumea acolo, mulţi colegi din cadrul BPN, alţi membri, nemembri care erau în faţa sediului. La un moment dat, doamna Stoica mi-a spus că trebuie totuşi să aibă un venit şi dacă nu se poate angaja la partid. Eu i-am spus că, din câte ştiu, nu se poate angaja şi i-am recomandat să îşi caute un loc de muncă, pentru că nu poate rămâne în bază partidului pentru venituri stabile. Nu i-am cerut doamnei Stoica să meargă să se angajeze la dgaspc şi în fapt să rămână la partid. Nu am vorbit cu nicio persoană din DGASPC, din nicio altă instituţie pentru ca doamna Stoica să fie angajată", a susţinut liderul PSD.

De asemenea, Dragnea a negat acuzaţiile că ar fi determinat-o pe directoarea DGASPC, Floarea Alesu, să le menţină în funcţie pe cele două persoane - Anisa Stoica şi Adriana Botorogeanu care lucrau la PSD: "Referitor la acuzaţia că am determinat-o pe Florea Alesu să menţină în funcţie cele două persoane, inclusiv să se opereze ca vechime în muncă perioada în care în realitate şi-au desfăşurat activitatea la sediul judeţean al partidului, neg categoric o astfel de determinare sau influenţare" .

El a mai spus că nu ştia că cele două nu merg la serviciu la DGASPC şi nici nu i-a spus nimeni. "Le vedeam când aveam Birou permanent Judeţean, o dată sau de două ori pe lună", a susţinut el.

Întrebat când a aflat şi de la cine că cele două erau angajate la DGASPC, Dragnea a răspuns: "Cred că de la Botorogeanu am aflat la un moment dat în acea perioadă. Despre Stoica nu mai ştiu, îmi este greu să fixez. Eu, în general, întrebam colegii cu care mă vedeam, ne întâlneam la partid, evenimente. Eram preocupat dacă au un loc de.muncă, le spuneam că la partid fac voluntariat, partidul nu va aduce bani".

La această oră, continuă audierea liderului PSD. Înaintea acestuia au fost audiaţi Anisa Stoica, inculpat în acest dosar şi Timotei Stuparu, fost secretar al PSD Teleorman, şi Nicuşor Gheorghe, fost şef de serviciu la DGASPC Teleorman.