Liviu Dragnea s-a dezlănțuit la adresa lui Iohannis: 'Are probleme la ochi sau la dosar'. Atac dur la adresa lui Ludovic Orban

Liderul PSD Liviu Dragnea a afirmat sâmbătă, la mitingul PSD-ALDE din Piaţa Victoriei, că Iohannis „are probleme la ochi sau la dosar” când nu vede abuzurile din justiție, sugerând că președintele este șantajat.

„Când spune (Iohannis n.r.) că nu vede protocoalele secrete are o problema a ochi sau la dosar? Când spune că statul paralel este o glumă proastă, credeţi că nu are umor sau că nu are încotro?", a afirmat Dragnea la mitingul din Piaţa Victoriei.

El a mai spus că liderul PNL, Ludovic Orban, nu trebuie invidiat.

„Să nu-l invidiem pe Ludovic Orban. Să-l salutăm și pe el. L-a propus pe Iohannis candidat la președinție la 5 zile după ce a fost achitat și acum ne întrebăm: o fi întrebat pe cineva de la PNL sau pe cineva de la DNA? Să nu îi invidiem pe ei și pe alții ca ei, care considerând că stau zilnic în gură cu cuvântul anticorupție vor scăpa. Nu vor scăpa din captivitate și nu vor scăpa de răspundere. Ei folosesc statul paralel. Se bucura de așa-zisa putere pe care le-o dă statul paralel, dar sunt de fapt niște unelte jalnice ale acestor securiști.”, a mai spus Dragnea.

Liviu Dragnea a mai susținut că, fără ajutorul statului paralel, falsul și uzul de fals al lui Iohannis ar fi ajuns pe masa unui judecător.

„Fără statul paralel, falsul și uzul de fals prin care și-a procurat casele ar fi ajuns până acum pe masa unui judecător de drept penal. Cu statul paralel în spate, însă, IOhannis îndrăznește să amenințe premierul României, să blocheze Parlamentul și să nesocotească CCR. Vă întreb, ce ar trebui să facem noi, să stăm cu mâinile în sân”, a mai afirmat Liviu Dragnea.