Liviu Dragnea se duce peste Gabriela Firea, Robert Negoiță și Gheorghe Falcă: Zi de foc pentru primarii de municipii

Preşedintele Asociaţiei Municipiilor din România (AMR), Robert Negoiţă, a anunţat că preşedintele PSD, Liviu Dragnea, va merge, marţi sau miercuri, la o întâlnire cu membrii asociaţiei pentru a discuta despre proiectul de buget.

"Am avut o discuţie în şedinţă. Mi-a promis domnul preşedinte Liviu Dragnea că va veni la o întâlnire cu Asociaţia Municipiilor. Mi-a spus că până mâine seară trebuie să aibă o viziune pe bugetul integral şi pentru că s-a discutat şi în şedinţă că anumite chestiuni sunt în neregulă fix pe partea pe care am discutat noi că este în neregulă şi că după ce are clar situaţia, marţi sau miercuri vom avea o întâlnire cu toţi colegii de la Asociaţia Municipiilor", a afirmat Negoiţă, duminică, după şedinţa Comitetului Executiv Naţional (CExN) al PSD de la Parlament.

Primarii de municipii, printre care Gabriela Firea și Gheorghe Falcă, au criticat dur Guvernul că nu vrea să le aloce bugete mai mari. Negoiță a afirmat că nu ştie dacă se va amâna adoptarea bugetului în Guvern, preconizată a avea loc marţi.

Negoiţă a precizat şi că preşedintele CJ Vrancea, Marian Oprişan, a cerut excluderea sa din PSD, însă solicitarea nu a fost supusă la vot.

