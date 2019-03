Liviu Dragnea se plânge că nu poate coabita cu preşedintele: 'Klaus Iohannis este o pedeapsă pentru România'

Președintele PSD, Liviu Dragnea, continuă să-l critice pe președintele Klaus Iohannis. Aflat în turneu prin țară liderul PSD a susținut că actualul președinte al României este o "pedeapsă" pentru România.

„Să sperăm că în toamnă România scapă de această pedeapsă. Klaus Iohannis este o pedeapsă pentru România. Eu nu cred că Iohannis poate colabora cu cineva. El doar cere. El nu negociează, nu colaborează. El doar are dorințe: de la statul paralel, de la Guvern, de la Parlament. El nu înțelege noțiunea de colaborare. Nu se poate vorbi de colaborare. Eu de când am fost ales președinte de partid am avut ieșiri publice și am discutat despre dorința mea de a colabora și a partidului pentru România. Indiferent că el (n. r.: Klaus Iohannis) a fost susținut de alt partid politic. Nu se poate. Nu am dubii. Klaus Iohannis a fost și este implicat în toate acțiunile care au avut sau au drept scop să dezstabilizeze PSD-ul și coaliția de guvernare. Degeaba neagă. Sunt prea multe dovezi”, a spus la România TV liderul PSD, Liviu Dragnea.