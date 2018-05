Liviu Dragnea spune că e NEVINOVAT în conflictul cu Klaus Iohannis: 'Noi nu am zis nimic, nu am criticat, nu am înjurat'

Liviu Dragnea spune că războiul cu președintele Klaus Iohannis nu a plecat din tabăra social-democraților. ”Noi nu am zis nimic, nu am criticat, nu am înjurat”, s-a apărat Dragnea, care a spus că premierul Viorica Dăncilă e dispusă să se întâlnească oricând cu Iohannis.

Șeful Camerei Deputaților îi atrage atenția lui Iohannis că Dăncilă nu avea nevoie de mandat de la președinte pentru a merge în Israel și a discuta despre mutarea ambasadei la Ierusalim, ci, cel mult, de la Parlament. Nici el nu ne spune când pleacă la Bruxelles și nu ne spune ce s-a decis acolo”, a adăugat Dragnea.

”Nu trebuie să ia premierul mandat de la președinte, eventual de la Parlament, dacă e ceva foarte important. Dacă e să vorbim despre mandat, ar trebuie să vedem dacă și ceilalți au luat mandat sau s-au consulat, când au mers la Bruxelles, de exemplu, sau dacă au informat ce au discutat. În memorandum nu se spune că Ambasada României va fi mutată la Ierusalim.

Noi nu am zis nimic, nu am criticat, nu am înjurat. Nu există rezervă sau reținere din partea premierului pentru orice discuție cu președintele.”, a declarat șeful social-democraților.

