Liviu Dragnea trece la ameninţări la adresa Opoziţiei: 'Toţi au în spate aceleaşi butoane. Cei care moşesc aceste mişcări politice vor fi scoşi la iveală'

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat sâmbătă, într-o conferinţă de presă susţinută la Reşiţa, că le va răspunde "pe măsură" tuturor partidelor politice aflate în Opoziţie şi care au devenit "extrem de violente şi nu doar verbal".

"Am vrut să transmit un mesaj mai amplu către toate formaţiunile politice din Opoziţie, că, până acum, am vrut să ne vedem de treabă, însă mizeriile, nivelul de violenţă şi nu numai verbală la care s-a ajuns şi pe care îl practică în permanenţă, nivelul de hăituială pe care îl practică toţi, pentru că toţi au în spate aceleaşi butoane, ne-au făcut să le răspundem pe măsură. PSD este un partid mare, care are forţă politică, pe care o utilizează pentru a face bine şi pe care o va utiliza şi pentru a răspunde şi o vom face cu vârf şi îndesat, nu neapărat folosind aceleaşi metode. În ceea ce-i priveşte pe cei care moşesc aceste mişcări politice vor fi scoşi la iveală, pentru că românii au dreptul să ştie adevărul", a afirmat Dragnea, potrivit Agerpres.



Potrivit acestuia, PSD nu a răspuns atacurilor Opoziţiei pentru că s-a dorit o schimbare a României în bine, iar acest lucru s-a şi întâmplat.



"Purtăm, în continuare, discuţii directe cu oamenii, pentru dezvoltarea comunităţilor locale, rezolvarea problemelor, mari sau mici. Dacă un singur om are de suferit, îl ajutăm, pentru că una din devizele noastre este să nu lăsăm pe nimeni singur. De asta ne asumăm riscuri în politică şi, din păcate, nu sunt puţine, pentru a schimba România în bine. Programul nostru economic şi social, care a fost criticat în campania electorală că nu este realist, s-a dovedit că se poate scădea taxele, impozitele, se pot mări salariile şi numărul locurilor de muncă. Sunt peste 100.000 de noi locuri de muncă şi o creştere economică ce nu mai poate fi contestată de nimeni. Iar Caraş-Severinul sunt convins că va ieşi din lentoare şi va începe să facă lucruri", a susţinut preşedintele PSD.

