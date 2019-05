Liviu Dragnea vorbește despre o autostradă specială: serviciile secrete au gândit-o

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a explicat că Autostrada Sudului este foarte importantă pentru că leagă Marea Neagră de țările din Occident și a fost gândită de serviciile secrete din România și alte țări încă dinainte de Revoluție.

”Eu în campania electorală nu am vorbit cu putere și cu tărie de autostrăzi pentru că știam că toate procedurile sunt blocate și sunt foarte multe ONG-uri care blocau orice proiect. Azi am curaj, pe de o parte, să vă spun că ministrul Cuc este un ministru bun și a început în prima lui perioadă să deblocheze toate procedurile. Astăzi, am satisfacția să spun că o dorință majoră a mea și a colegilor mei este să facem autostrăzi în parteneriat public-privat.

Vorbim despre autostrada Constanța-București-Alexandria-Caracal-Craiova-Turnu Severin. De ce este importantă această autostradă? Este o autostradă gândită de serviciile secrete românești, sârbești și din alte țări încă dinainte de Revoluție, pentru că este o rută mult mai scurtă între Marea Neagră și țările din Occident.”, a declarat Liviu Dragnea.