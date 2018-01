Liviu Dragnea vorbește despre recordul stabilit de Viorica Dăncilă: 'Are toate condițiile!'

Liviu Dragnea a vorbit despre recordul pe care l-a stabilit Viorica Dăncilă la votul de învestitură din Parlament. Cabinetul Dăncilă a obținut mai multe voturi decât precedenta echipă guvernamentală, peste cele primite de Mihai Tudose. 282 de voturi favorabile a primit Dăncilă, față de de 275 primite de Tudose.

”Este o majoritate de peste 60% care dă stabilitate și încredere Guvernului. Are toate condițiile pentru a pune în practică programul de guvernare. Am convingerea că va gestiona foarte bine relația dintre Guvern și coaliție, poate chiar și opoziție. Am înțeles că vor avea ședință de Guvern miercuri. Sper că va sta în funcție cu acest premier până în 2020. Periodic va prezenta stadiul implementării programului de guvernare, va spune unde sunt sincope, unde are nevoie de sprijin parlamentar, politic, cred că va fi o relație fireacă în interior și în exteriorul guvernului.”, a declarat Dragnea după votul din Parlament.

Șeful PSD a spus că are încredere și în cei mai contestați miniștri: cel de la Educație, Valentin Popa, și cel de la Economie, Dănuț Andrușca.

”Eu am încredere, eu am vorbit cu mai mulţi colegi de-ai mei care îl cunosc mai bine, am vorbit şi cu colegi de-ai mei care au lucrat cu el anii trecuţi, are o experienţă destul de serioasă în domeniu, a condus câteva structuri din domeniul economiei. Colegii parlamentari cu care am vorbit au încredere în el şi eu cred că va face treabă la Ministerul Economiei, aşa cum cred că vor face o treabă bună toţi miniştrii din acest guvern. Este foarte important pentru fiecare să-şi ia în serios portofoliul de ministru, să înţeleagă bine partea din programul de guvernare, domeniul pe care îl coordonează şi să se axeze pe priorităţile din domeniul lor. Sper ca toţi să performeze.

Eu făcut Institutul Politehnic Bucureşti, ingineri zi. Domnul profesor a făcut Facultatea de Electronică. Nu oricine putea să facă Facultatea de Electronică în acea perioadă. Deci, este o facultate care îţi ajută modul de gândire şi raţionamentul şi te ajută foarte mult în a organiza lucruri. Eu am încredere în acest om că va face la Ministerul Educaţiei ceea ce a făcut în posturile pe care le-a ocupat, inclusiv ca rector la universitate. Şi am văzut de asemenea o susţinere foarte mare din partea aproape a tuturor rectorilor din România, ceea ce pentru mine e important. Totuşi, vorbim de Consiliul Rectorilor din această ţară.”, a spus Liviu Dragnea.

