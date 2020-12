Liviu Mălureanu (USR Vrancea): Nu înţelegem de ce PNL-ul este atât de vehement împotriva USR-ului

Liviu Mălureanu, candidat pentru un mandat la Camera Deputaţilor din partea Alianţei USR-PLUS, a declarat joi, într-o conferinţă de presă, că nu înţelege "de ce PNL-ul este atât de vehement împotriva USR-ului, mai ales că lumea se aşteaptă să guvernăm împreună".

"Cei de la PSD şi-au pus mai multe afişe electorale pe panouri. Am făcut şi contestaţie în acest sens şi am câştigat-o. De altfel, şi PNL-ul şi-a pus mai multe afişe, şi nu numai. Vedem că cei care vor să guverneze, să legifereze, sunt primii care nu respectă regulile şi legile. Am văzut din parte PNL-ului, ceea ce este destul de ciudat, atacuri furibunde împotriva USR. Deşi lumea se aşteaptă să guvernăm împreună, nu înţelegem de ce PNL-ul este atât de vehement împotriva USR-ului, cu multe fake-news-uri, acuzaţii nedovedite", a spus Liviu Mălureanu.

Acesta a susţinut că USR-PLUS începe să fie o forţă politică tot mai importanţă în judeţ şi sunt "singurii care se bat cu PSD-ul în judeţ".



"Vedem că USR-ul începe să fie tot mai important în judeţul Vrancea. Începem să creştem, să fim tot mai vizibili, ceea ce ne bucură. (...) S-a dovedit că cei care se bat cu PSD-ul în judeţ suntem noi, USR-ul. Am fost singurii care am depus contestaţie pentru afişe, pe când PNL-ul a trecut complice pentru că şi ei încălcau legea", a spus Mălureanu.



Potrivit acestuia, USR-PLUS şi-a propus la alegerile parlamentare din 6 decembrie să aibă un scor peste 10% în Vrancea şi să obţină un mandat de deputat.