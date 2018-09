Liviu Pleșoianu, atac frontal la Călin Popescu Tăriceanu: se încinge lupta pentru prezidențiale

Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, nu renunță la planul său de a candida la prezidențiale, asta deși liderii PSD și ALDE au lăsat să se înțeleagă că îl vor susține pe Călin Popescu Tăriceanu. Pleșoianu susține că va candida și ar candida mai repede, dar cum Tăriceanu consideră ”inoportună” suspendarea președintelui deocamdată trebuie să aștepte.

”Am primit chiar acum rezultatele unui nou sondaj. Din respect pentru toți cei care au votat, îl voi publica aici. Mulțumesc pentru încredere!

Ce pot să vă spun foarte sigur:

1. L-aș fi suspendat pe Iohannis fără să clipesc încă din decembrie 2016. Când un Președinte o ia razna pe câmpii cu Constituția lipită de talpă, ai OBLIGAȚIA de a demara procedura de suspendare!

...Nici până în ziua de azi n-am înțeles de ce se opune cine se opune și de ce s-a opus cine s-a opus!

2. Am depus eforturi uriașe pentru ca Legea Offshore să fie modificată înainte să ajungă în plenul Camerei Deputaților. Am făcut apeluri și presiuni publice continue, în presa online, în emisiuni, pe Facebook, astfel încât cei mai mulți dintre români să afle că suntem la un pas să dăm gazele de la Marea Neagră pe absolut nimic... Cât despre presiunea din Parlament, unde am stat efectiv contra cronometru să analizez dacă noua formă a legii este una rezonabilă – aș putea scrie o carte! Au fost minute încărcate la maximum, cu o teribilă apăsare!

...Nici până în ziua de azi n-am înțeles de ce vrea modificarea Legii Offshore în favoarea Exxon și OMV cine vrea această modificare și nici de ce s-a ofuscat că am modificat varianta de la Senat cine s-a ofuscat!

3. L-am înfruntat fără nicio reținere pe George Maior la Comisia parlamentară de anchetă „Sufrageria lui Oprea”. Am cerut și cer în mod constant, de mai bine de un an, demararea procedurii de rechemare (revocare) a sa. N-a fost demarată nicio procedură...

...Nici până în ziua de azi n-am înțeles de ce nu se impune față de propriul ministru cine nu se impune!

4. În 2015, au existat o Hotărâre CSAT și o Hotărâre de Guvern care au dat frâu liber și chiar alocări bugetare protocoalelor despre care tot vorbim de câteva luni încoace.

...Nici până în ziua de azi n-am înțeles de ce nu acceptă o decizie legislativă radicală - o compensație pentru cei condamnați în baza protocoalelor secrete dintre SRI și... magistrați - acela care, altminteri, tună și fulgeră împotriva protocoalelor secrete și a Statului Paralel!

Concluzie preliminară: vedeți dumneavoastră, cu mine e #GREU în politica românească! Am două mari defecte:

- Îmi amintesc PERFECT ce au spus/făcut toți cei care au spus/făcut;

- Nu mă răzgândesc de la ușă și până la preș și nu fac distincție între VORBĂ și FAPTĂ!

...Lucruri mari vom face noi, împreună, dragi români! ...De va fi să FIM.

...Fie să FIM! Până în noiembrie 2019 mai e puțin... (Ar fi și mai puțin dacă... CINEVA n-ar considera... "inoportună" suspendarea SINISTRULUI din DEAL!)”, scrie Liviu Pleșoianu, pe pagina personală de Facebook.