Liviu Pleșoianu, ieșire-surpriză: 'Singurul lucru spus de Iohannis cu care sunt 100% de acord!'

Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, lansează un atac voalat la adresa președintelui României, Klaus Iohannis. Într-o postare pe Facebook, deputatul social-democrat face trimitere la o declarație mai veche a lui Iohannis, din 2014, când la o dezbatere pe tema educației spunea că „este un politruc care vrea să candideze la Preşedinţia României”.

„Singurul lucru spus de Iohannis cu care sunt 100% de acord!

Insul din Deal, zâmbind fericit: "Și acuma sunt un #POLITRUC care vrea să candideze la președenția (!?) României!"...

...pur și simplu de neprețuit! :))))))))) BRAVO! Meriți cu siguranță încă un mandat! #POLITRUCULE”, scrie Pleșoianu, pe Facebook.

În 2014, Klaus Iohannis declara că este un politruc care vrea să candideze la Preşedinţia României.

„Situaţia mea este un pic deosebită, fiindcă eu chiar am antecedente în sistemul educaţional, am fost dascăl de fizică timp de 15 ani, am condus un inspectorat şcolar timp de trei ani şi acuma sunt un politruc care vrea să candideze la Preşedinţia României”, a spunea Klaus Iohannis la o dezbatere organizată de ISP pe tema educaţiei.