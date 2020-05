Liviu Pleșoianu intervine în schimbul de replici dintre Nicu Alifantis și Mircea Badea: 'Cine vă permite dumneavoastră, domnule Alifantis, să 'nu permiteți''

Deputatul PSD Liviu Pleșoianu intervine în schimbul de replici dintre actorul Nicu Alifantis și realizatorul Antena3 Mircea Badea:

„Scrisoare deschisă despre dubla măsură a talentatului și arogantului domn Alifantis

Folosind un ton opărit, domnul Alifantis îl “somează” pe Mircea Badea și îi spune că “nu îi permite”. Dar problema trebuie pusă și așa: cine vă permite dumneavoastră, domnule Alifantis, să “nu permiteți”? Dacă l-ați fi înjurat pe Badea, românește sau grecește, nu m-aș fi amestecat în treaba asta. Aveți libertatea, artistică sau birjărească, românească sau grecească, de a înjura cât poftiți. Nu aveți însă libertatea de a “soma” pe cineva să TACĂ! Și asta pentru că – ar trebui s-o știți tocmai ca slujitor al Artei - libertatea dvs. se întinde doar până dă de epiderma libertății celuilalt!

Cum vă permiteți, domnule Alifantis, să somați alt om să nu mai spună ce gândește, ce simte? Oricât de mult v-ar deranja ceva sau cineva, oricâte prin scris sau chiar prin cânt i-ați reproșa, un singur lucru NU aveți voie să faceți, câtă vreme vă respectați pe dumneavoastră ca om: NU aveți dreptul de a “soma” pe cineva SĂ TACĂ, NU aveți dreptul de a-i spune cuiva că “nu-i permiteți” SĂ VORBEASCĂ!

Dincolo de talentul fără doar și poate uriaș, mai este vorba și despre spirit în Artă. Iar dacă spiritul acesta al Artei v-ar vizita mai des, atunci nici prin cap nu v-ar trece să “somați” pe cineva să nu mai spună ceva. LIBERTATEA de simțire, de gândire și de expresie este o valoare UMANĂ esențială, fără de care arta însăși nu-și mai află rost!

În plus, domnule Alifantis, încercați, pe cât posibil, să nu mai umblați cu ocaua artistică mica. Dubla măsură nu vă face cinste, nici ca om, nici ca artist, nici ca grec, nici ca român. Carevasăzică, Badea e “dezgustător” pentru că nu-i suportă pe anumiți “artiști”, dar dvs. sunteți minunat pentru că nu-l agreați pe Badea? Care e diferența, domnule Alifantis?

Mai mult… Vă declarați ultragiat că Mircea Badea nu îi consideră artiști pe unii care confundă arta cu flegma? Atunci, domnule Alifantis, vă întreb direct: dumneavoastră vi se pare “act artistic” faptul că un cântăreț zbiară în fața publicului “F#t#-ți m#rții m#-tii de…”? Dacă “DA”, atunci îmi cer scuze că v-am considerat vreodată, în adevăratul înțeles al cuvântului, ARTIST!

P.S. Dacă nu știți, domnule Alifantis, cine zbiară “F#t#-ți m#rții m#-tii de…” în fața publicului, mai informați-vă. Eu știu, Badea știe. Și tocmai pentru că știe, are tot dreptul să se declare DEZGUSTAT de astfel de “acte artistice”. Apropo… ca să nu vă mai spun eu că umblați cu ocaua artistică mică, aveți în intenție să folosiți același ton opărit și la adresa unor astfel de “artiști”? Sau sunt ok și vă identificați cu ei?

P.P.S. L-am urmărit pe Mircea Badea de zeci de ori vorbind, cu deferență, despre MARII ARTIȘTI ai acestei țări. Se pare că dvs. nu l-ați urmărit. În concluzie, când spuneți că Badea nu îi prețuiește, în general, pe artiști, nu faceți decât să emiteți o concluzie care nu provine din nicio premisă rațională și factuală”, scrie Pleșoianu pe Facebook.

Nicu Alifantis a fost indignat din cauza unui atac al lui Mircea Badea la adresa artiştilor din România, pe care i-a ridiculizat într-una dintre emisiunile sale. Într-un mesaj postat pe pagina personală de Facebook, Nicu Alifantis îl îndeamnă pe Badea să își ceară scuze față de personalitățile pe care le-a denigrat și să înceteze cu atacurile. Artistul l-a rugat să își îndrepte atenția de la lumea artistică și să nu mai aducă atingere muncii de o viață a actorilor și cântăreților care se zbat să supraviețuiască.

Mai mult, actorul l-a rugat “să îl ocolească”, mărturisind că ultima formă de respect pe care o mai are pentru Badea se datorează faptului că i-a cunoscut părinții.

Mircea Badea a reacționat tot cu un mesaj postat pe Facebook. Prezentatorul și-a cerut scuze domniei sale și a declarat că, atunci când i-a criticat pe artiști s-a referit la generația mai nouă, care nu prea este înzestrată cu talent. Badea a mai spus și că îi respectă dorința de a-l ocoli și l-a rugat să nu-i mai urmărească emisiunile.

"Nu mi-a dat prin cap niciodată că Nicu Alifantis, pe care îl iubesc, face parte din aceeași breaslă cu Chirilă sau cu Ristei sau cu orice alt produs popcorn. Domnul Alifantis îmi spune că am greșit și că se incadrezeaza în aceeași breaslă cu artiștii care au nickuri în loc de nume.

Înțeleg că am jignit artiștii români și că trebuie să îmi cer scuze. Dacă mi-o cere domnul Nicu Alifantis, e în regulă: va cer scuze.

Mai înțeleg că sunt un ratat. E foarte posibil. Nici măcar nu am pornirea de a încerca să caut contra argumente.

Sunt și dezgustător. De asemenea posibil, dar puteți aplică aceeași rețeta pe care mi-o recomandați: schimbați canalul. E și foarte târzie emisiunea mea. Ora respectivă ar putea fi folosită pentru creație muzicală nu pentru nervi și resentimente.

Cu privire la ocolirea dumneavoastră, domnule Alifantis, lucrurile sunt rezolvate deja: "social distancing" e lege.

Cu stimă și cu sincere urări de succes. Dumneavoastră și breslei din care va revendicați", a scris Mircea Badea.