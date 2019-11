Liviu Pleşoianu desfiinţează 'arma' Vioricăi Dăncilă: 'Cine v-a spus să o țineți langa e un imbecil complet iresponsabil'

Deputatul PSD Liviu Pleşoianu o critică pe Viorica Dăncilă pentru că ar apela la tactica victimizării de gen. Pleşoianu afirmă că un astfel de mesaj face foarte mult rău social. Comentariul deputatului vine în contextul în care Dăncilă a afirmat că Liviu Dragnea e doar încă un bărbat împotriva căruia trebuie să lupte.

"Detest din ribozomi și mitocondrii persoanele iresponsabile care au învățat-o pe doamna Dăncilă să folosească tactica victimizării de gen! După ce am fost atomizați ca popor de Băsescu și Iohannis, după ce am fost tăiați în segmente și așezați artificial în relații de ură și etern conflict (tineri vs. bătrâni, oameni de la țară vs. oameni de la oraș, oameni din țară vs. oameni din afara țării, pacienți vs. medici, părinți vs. profesori, ardeleni vs. munteni și moldoveni), chiar mă gândeam dacă a mai rămas ceva. ...Mai rămăsese: femei vs. bărbați. ...Exact asta ne mai lipsea, la nivel social!

Cine v-a spus, dragă doamnă, să o țineți langa cu "bărbații care atacă o femeie" - e un imbecil complet iresponsabil! Faceți foarte mult rău social prin acest mesaj! În plus, mi se pare DIZGRAȚIOS că vă referiți și la Dragnea în context. Nu doar că îi datorați ascensiunea politică, dar chiar e un om care a ținut foarte mult ca la vârful partidului și al țării să fie cât mai multe doamne!

Am un respect profund pentru femeie, v-am luat apărarea cu înverșunare când niște canalii au intrat cu bocancii în relația dvs. mamă - copil adoptat, dar ceea ce faceți acum e foarte, foarte rău... Probabil fără să realizați, generați o nouă falie umană în societatea românească...", scrie Pleşoianu pe Facebook.