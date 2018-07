Liviu Pleșoianu îl somează pe Călin Popescu Tăriceanu să ia măsuri: Ministrul Meleșcanu se poartă ca purtătoarea de cuvânt a DNA

Deputatul PSD Liviu Pleșoianu lansează un atac acid la adresa ministrului de Externe, Teodor Meleșcanu, pe care îl acuză că se poartă ca purtătorul de cuvânt al DNA.

"Îi sugerez domnului Tăriceanu să înceapă prin "a lua atitudine" chiar față de domnul Meleșcanu, vicepreședintele ALDE care vorbește EXACT ca purtătoarea de cuvânt a DNA...

Vorbind despre protocoalele secrete dintre SRI și instituțiile din Justiție, Președintele Senatului și al ALDE remarcă faptul că "totuși nu luăm nicio atitudine". Păi am eu o sugestie, domnule Tăriceanu: puteți lua o atitudine fermă (pe măsura discursului public) în primul rând față de ministrul de Externe, domnul Teodor Meleșcanu. Eu mi-am făcut datoria în cadrul Comisiei parlamentare de Anchetă "Sufrageria lui Oprea" și, într-o opinie concurentă cuprinsă în raportul final votat de Parlament, i-am solicitat ministrului de Externe să ia poziție față de prezența distinsului George Maior în sufrageria distinsului Gabriel Oprea în seara turului II al alegerilor prezidențiale din 2009, alături de Kovesi, de Coldea și de ceilalți. Domnul Meleșcanu nu a luat însă NICIO atitudine, absolut NICIUNA...

În plus, am descoperit cu toții în ultimele luni că distinsul George Maior a semnat, ca Director al SRI, toate infamele protocoale secrete cu instituțiile din Justiție la care faceți referire, domnule Tăriceanu. Știți ce "atitudine" a luat domnul Meleșcanu, vicepreședinte ALDE, în acest sens? ...Exact! Absolut NICIUNA! Din nou...

În plus, domnul Meleșcanu a ținut neapărat să aibă și "o afiliere de idei" (vorba distinsei tehnocrate Prună) cu Lidia Săplăcan, purtătoarea de cuvânt a DNA. Iată afilierea perfectă, sublimă de idei:

1. Contactată de "România liberă", Lidia Săplăcan, purtătoare de cuvânt a DNA, a precizat că nu face niciun comentariu referitor la confirmarea prezenței distinsei Kovesi în sufrageria distinsului Oprea. Săplăcan: "Noi avem poziţii publice legate de activitatea DNA. În 2009, doamna Kovesi era Procuror General."...

2. Întrebat de jurnaliști chiar la Parlament dacă ia în calcul să solicite retragerea lui George Maior din funcţia de ambasador al României la Washington, în contextul în care acesta a semnat, ca Director al SRI, protocoalele secrete, Teodor Meleşcanu a răspuns EXACT ca distinsa purtătoare de cuvânt a DNA: "Activitatea dânsului în calitate de director al SRI nu are nicio legătură cu actuala funcţie pe care o are în MAE, calitatea de ambasador al României la Washington."...

Ba mai mult decât atât, vicepreședintele ALDE Meleșcanu pare chiar a-i răspunde președintelui ALDE Tăriceanu. La întrebarea domnului Tăriceanu ("(..) totuşi nu luăm nicio atitudine. Ce facem cu aceste situaţii?"), domnul Meleșcanu a răspuns deja acum aproape o lună. Chestionat dacă nu ar trebui să existe, totuși, un efect al scandalului protocoalelor dintre SRI şi instituţiile din sistemul judiciar, ministrul de Externe a replicat sec: "Trebuie văzut în ce măsură, care au fost de fapt atunci temeiurile pe care s-au bazat protocoalele respective."...

...Cu alte cuvinte, pentru a-l parafraza pe distinsul Băsescu, Teodor Meleșcanu pare a zice așa: "Nu știu... Trebuie văzut... Or fi vorbit urât cetățenii, or fi făcut ceva, or fi înjurat... Poate de-aia a făcut Maior protocoale secrete pentru a-i băga procurorii "de elită" și judecătorii "din câmpul tactic" direct "la haules"!..."

Vă întreb direct, domnule Tăriceanu: din rațiuni de consecvență cu propriul discurs, veți "lua atitudine" față de lipsa totală de atitudine a vicepreședintelui ALDE Teodor Meleșcanu?

Călin Popescu-Tăriceanu:

"Suntem în situaţia în care de câteva luni am aflat de existenţa acelor protocoale secrete dintre Serviciul Român de Informaţii şi diverse instituţii din justiţie. (...) Noi suntem într-o situaţie cu totul şi cu totul anormală, în care constatăm o serie de acte grave care s-au petrecut în domeniul justiţiei care au produs efecte şi totuşi nu luăm nici o atitudine. Ce facem cu aceste situaţii?"

P.S. Eu nu am de gând să menajez pe nimeni. Și mai am încă multe de spus și multe întrebări de adresat... E abia începutul...", a scris Pleșoianu pe Facebook.