Liviu Pleşoianu, intervenţie explozivă în scandalul protocoalelor: Cere demiterea lui Hellvig şi revocarea lui Lazăr

Deputatul PSD Liviu Pleşoianu solicită demararea imediată a procedurii parlamentare de demitere a directorului SRI, precum și revocarea urgentă a Procurorului General, în contextul dezvăluirilor despre existenţa a doua protocoale SRI-PÎCCJ, semnate în 2016.

"Am avut zeci de polemici publice, cu oameni pe care îi respect, în privința domnului Hellvig. Într-o perioadă în care aproape toată lumea îl ridica în slăvi pentru reformarea SRI, atrăgeam atenția că este doar un spectacol prost regizat și că, în realitate, nu se reformează absolut nimic. Publicarea, aseară, a Protocolului secret semnat de Hellvig și Lazăr, cu doar câteva zile înainte de alegerile parlamentare, nu face decât să mă confirme!

Am comentat pe larg, pe articole, celelalte protocoale secrete. Nu mai reiau analiza, deoarece protocolul din decembrie 2016 are conținut aproape identic. Ce vreau să subliniez este că Directorul SRI și Procurorul General au jucat o scenetă penibilă în fața unei întregi națiuni. Și-au pus măștile reformatorilor și ne-au vorbit despre „denunțarea” protocoalelor secrete din 2009, în condițiile în care chiar ei – Hellvig și Lazăr – semnaseră în 2016 protocoale aproape identice.

Cât despre încercările de dregere a busuiocului marca Marincea, mi-e și jenă să mai formulez vreun comentariu! Fostul jurnalist neacoperit de la Realitatea TV, actual purtător de ciudate cuvinte al SRI, distinsul Marincea ne zice că protocolul secret, semnat de Hellvig și Lazăr cu doar câteva zile înainte de alegerile parlamentare din 2016, nu a produs efecte pentru că SRI l-a „denunțat” în ianuarie 2017. ...Păi atunci, dragă domnule fost jurnalist neacoperit și actual comunicator de nădejde al distinsului Hellvig, de ce zice Lazăr însuși că protocolul și-a încetat efectele în MARTIE 2017? De ce zice chiar Lazăr că a solicitat SRI declasificarea documentului, în martie 2018, iar SRI-ul distinsului mare reformator Hellvig n-a catadicsit nici până în momentul de față să-l desecretizeze? Și, mai presus de toate, de ce au semnat Hellvig și Lazăr protocol secret înainte de alegeri și l-au „denunțat” tot ei câteva săptămâni mai târziu? Cumva pentru că, între timp, câștigaseră alegerile partidele care N-AR FI TREBUIT să le câștige? Dacă la putere s-ar fi aflat PNL și USR, ați mai fi denunțat vreodată vreun protocol secret!?

Cât despre marele magistrat Lazăr – de ce a cerut declasificarea protocolului secret în martie 2018, în condițiile în care acesta și-ar fi încetat efectele în martie 2017? Domnule mega-magistrat Lazăr, coeficientul de inteligență al acestui popor e prea ridicat pentru a putea fi dus cu preșul atât de ușor! Știu că aveți o altă părere. Ați afirmat, în luna februarie 2017 (încă „își producea efectele” protocolul secret la acea vreme) că românii sunt „o populație destul de precară din punct de vedere cultural”. Nu e așa, cetățene Lazăr! Dumneata faci dovada unei aproape neverosimile precarități, pe toate planurile!

Nu mai e absolut nimic de analizat și cercetat. Lucrurile sunt simple – Hellvig și Lazăr ȘI-AU BĂTUT JOC DE POPORUL ROMÂN! Ca atare, îi solicit ministrului Justiției demararea de urgență a procedurii de revocare a Procurorului General și le solicit președinților Camerei Deputaților și Senatului demararea în regim de urgență a procedurii parlamentare de demitere a Directorului SRI.

Nu s-a reformat niciun SRI... ASTA AM ZIS ȘI ZIC DE UN AN ȘI JUMĂTATE. Am avut, din nou, dreptate!", scrie Pleşoianu pe Facebook.

