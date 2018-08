Liviu Pop EXPLICĂ fotografia în care partenerii strategici au fost asociați cu gândaci: Gândacii sunt insecte pentru care să se simtă jigniți?

Senatorul PSD Liviu Pop susține că nu a comparat partenerii strategici ai României cu gândaci, ci că s-a gândit la președintele Klaus Iohannis atunci când a postat fotografia în care state precum Germania, Austria sau Olanda sunt prezentate sub forma unor gândaci. Mai mult, parlamentarul susține că statele partenere nu au de ce să se simtă jignite.

"STOP! gazele nu pleacă gratis din România" - este mesajul care, în imagine, îi este atribuit lui Liviu Dragnea. Imaginea prezintă şi presupusa replică a lui Klaus Iohannis: "Păi te arestăm şi tot îl luăm."

"Nu am comparat aceste state cu gandaci ci am preluat acea poza de pe un site pe care il urmaresc. Ideea este cu totul alta, a fost exprimata de Liviu Dragnea si de cei din PSD. E vorba de acel amendament pe care l-a sustinut Liviu Dragnea în Camera Deputaților, care aduce statului câteva milioane de euro și care a fost atacat de președintele Iohannis. Nu am comparat pe nimeni cu gândaci. Nu reprezinta gandaci care invadeaza Romania, m-am uitat la poza domnului Iohannis, aceea mi-a placut foarte mult. Nu cred ca e neviue de o reactie din partea partenerilor strategici, Doamne ferește. Poate o reacție din partea președintelui Iohannis, să își dea demisia. Pur și simplu nu trebuie să fie jigniți. Gândacii sunt insecte pentru care să se simtă jigniți? Am pus imaginea cu gândul la domnul președinte Klaus Iohannis. De ce trebuie să regretăm? Nu am regretat niciodată faptele pe care le-am făcut. Nici măcar o eroare nu e", a declarat Liviu Pop la Digi24.