Liviu Pop, 'PALMĂ' pentru Gabriela Firea: 'Acest lucru trebuia clarificat în interiorul CEx-ului'

Senatorul PSD, Liviu Pop, a criticat miercuri atitudinea primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, susținând că nemulțumirile prezentate de aceasta în spațiul public ar fi trebuit discutate în interiorul partidului. Pop îi cere Gabrielei Firea să argumenteze afirmațiile făcute.

„Acest lucru trebuia clarificat în interiorul CEx-ului, este structură de partid. Acolo trebuie discutată viața internă a unui partid, nu în spațiul public. În spațiul public discutăm despre proiecte, despre de ce ne-am angajat în campania electorală, despre poziția partidului privind anumite elemente, din păcate se confundă cele două fronturi, Când ai nemulțumiri vis a vis de un coleg din partid eu știu, că am participat la anumute ședințe ale Cex-ului, acolo se spuneau toate nemulțumirile, acolo trebuie să ne exprimăm nemulțumirile politice”, a afirmat senatorul PSD, Liviu Pop, în Parlament.

Acesta o contrazice pe Gabriela Firea, precizând că Guvernul nu blochează proiectele locale.

„Eu refuz să cred că astăzi, Guvernul României blochează proiecte locale, refuz să cred. Eu am văzut deschidere totală din partea Guvenului, cel puțin când am condus Ministerul Educației, privind problemele Bucureștiului. Celelalte elemente prezentate public de doamna primar trebuie argumentate.Nemulțumirile din punctul meu de vedere trebuie exprimate în interiorul partidului. Dacă acolo nu există dezbatere democratică, ceea ce nu se întâmplă... În PSD este dezbatere democratică. Nu văd unde nu a fost dezbatere democratică, așa cum am înțeles că a spus doamna Firea”, a adăugat Liviu pop.

Întrebat dacă există nemulțumiri în rândul parlamentarilor social-democrați privind conducerea partidului, Liviu Pop a precizat că toți vor mai mult, dar nu a auzit să fi existat nemulțumiri.

Citește și: Un fost șef al SPP RĂBUFNEȘTE: Se întâmplă lucruri ILEGALE. CSAT nu este sub niciun control

„Nu am auzit nemulțumiri, toți vrem mai mult, și mai multe resurse financiare pentru primării, și mai multe poziții politice la nivel național, dar toate discuțiile au fost deschise vis a vis de acest lucru”, a cponchis senatorul PSD.

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, l-a acuzat, marți seara, pe Liviu Dragnea, că în ședințele de partid este , dar în subterane și în întâlnirile pe care le are cu doar câțiva apropiați deciziile sunt cu totul altele, făcând referire la episoadele Grindeanu și Tudose.

”Și acum dl Dragnea zâmbește și ocolește adevărul foarte frumos, pentru că niciodată nu ne confruntă direct, ci totul este în întâlniri și în ședințe, dar în subterane și în întâlnirile pe care le are cu doar câțiva apropiați, deciziile sunt cu totul altele. Atunci, la episodul Grindeanu, cât și la episodul Tudose, eu am pornit de la durerea bucureștenilor, precum și a tuturor românilor care vin în București. De fiecare dată dl Dragnea îmi spunea că el este de acord, din punct de vedere politic, cu toate acele proiecte, dar nu sunt de acord întâi dl. Grindeanu și apoi dl. Tudose. Atunci, pe bună dreptate, eu semnala public faptul că guvernul nu ajută bucureștenii”, a declarat Gabriela Firea la TVR1.

Ea a mai spus că a încercat și s-a străduit să mențină parteneriatul politic cu Liviu Dragnea.

“Am încercat și m-am străduit să mențin parteneriatul politic cu domnul Dragnea și cu toți colegii mei. Din nefericire, răspunsul nu a fost același și chiar apropape din primele zile de mandat al meu de primar general. Explicația inițială a colegilor mei, pentru că domnul Dragnea nu mi-a spus niciodată explicit acest lucru, dar mi-a lăsat cumva să fie înțelese, a fost aceea că am un procent destul de mare în sondaje, că al putea fi un pericol politic pentru o posibilă candidatură a domniei sale la Palatul Cotroceni și că e posibil, cel puțin așa mi-au transmis colegii care sunt în continuare în partid, și în fața cărora se exprima de genul: ce mai vrea și Gabi? A câștigat primăria, de ce nu e oprește? De ce se implică atât de mult? De ce are prezențe mediatice dese și de ce contribuie la sporirea imaginii publice? Ce scopuri are? Vrea să ia partidul? să fie candidat?. Eu le răspundeam celor care îmi transmiteau dialogurile de weekend dintre ei și Dragnea că nu am alte scopuri decât cele pe care le-am identificat împreună și le-am trecut în programul de guvernare locală”, a adăugat primarul general al Capitalei.