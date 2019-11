Lizzo, Billie Eilish şi Lil Nas X, cele mai multe nominalizări la premiile Grammy

Interpreţii Lizzo, Billie Eilish şi Lil Nas X au primit cele mai multe nominalizări pentru a 62-a ediţie a galei de decernare a premiilor Grammy, acordate de Recording Academy.

Cea de-a 62-a gală de decernare a premiilor Grammy va avea loc pe 26 ianuarie 2020.

Nominalizările pentru o parte dintre categorii au fost anunţate miercuri dimineaţă, într-o conferinţă de presă ţinută de Deborah Dugan, preşedinte şi CEO al Recording Academy. Restul, au fost publicate pe site-ul Recording Academy şi pe conturile social media.

Gala de anul viitor va fi una autentică şi surprinzătoare, a precizat Dugan.

Lizzo este cântăreaţa care a primit cele mai multe selecţii - 8 - anul acesta, inclusiv la categoriile ”Record of the Year” şi ”Album of the Year”, fiind urmată de Billie Eilish şi Lil Nas X, cu câte şase nominalizări, şi de Ariana Grande şi H.E.R., cu câte cinci.

Eilish, în vârstă de 17 ani, este cea mai tânără artistă nominalizată în fiecare dintre cele patru mari categorii (album, înregistrare, cântec şi artist nou) în acelaşi an. Recordul a fost deţinut până acum de Mariah Carey, care, la 20 de ani, în 1990, a fost selectată în aceleaşi categorii.

Pentru titlul ”Album of the Year” au fost nominalizate ”i,i” - Bon Iver, ”Norman F***ing Rockwell” - Lana Del Rey, ”When We All Fall Asleep, Where Do We Go” - Billie Eilish, ”Thank U, Next” - Ariana Grande, ”I Used To Know Her” - H.E.R., ”7” - Lil Nas X, ”Cuz I Love You (Deluxe)”- Lizzo şi ”Father Of The Bride” - Vampire Weekend.

Grande a primit acum prima nominalizare la categoria ce recunoaşte cel mai bun album al anului.

La categoria ”Record of The Year” au fost selectate piesele “Hey, Ma” - Bon Iver, “Bad Guy” - Billie Eilish, “7 Rings” - Ariana Grande, “Hard Place” - H.E.R., “Talk” - Khalid, “Old Town Road” - Lil Nas X & Billy Ray Cyrus, “Truth Hurts” - Lizzo şi “Sunflower” - Post Malone & Swae Lee potrivit news.ro

”Song of The Year” va fi ales dintre “Always Remember Us This Way” - Natalie Hemby, Lady Gaga, Hillary Lindsey & Lori McKenna (Lady Gaga), “Bad Guy” - Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell (Billie Eilish), “Bring My Flowers Now” - Brandi Carlile, Phil Hanseroth, Tim Hanseroth & Tanya Tucker (Tanya Tucker), “Hard Place” - Ruby Amanfu, Sam Ashworth, D. Arcelious Harris, H.E.R. & Rodney Jerkins (H.E.R.), “Lover” - Taylor Swift (Taylor Swift), “Norman F***ing Rockwell” - Jack Antonoff & Lana Del Rey (Lana Del Rey), “Someone You Loved” - Tom Barnes, Lewis Capaldi, Pete Kelleher, Benjamin Kohn & Sam Roman (Lewis Capaldi), şi “Truth Hurts” - Steven Cheung, Eric Frederic, Melissa Jefferson & Jesse Saint John (Lizzo).

Pentru titlul ”Best New Artist” au fost selectaţi Black Pumas, Billie Eilish, Lil Nas X, Lizzo, Maggie Rogers, Rosalía, Tank And The Bangas şi Yola.

Pentru trofeul „Best Rock Performance” au fost nominalizate "Pretty Waste" - Bones UK, "This Land” - Gary Clark Jr., "History Repeats" - Brittany Howard, "Woman" - Karen O & Danger Mouse şi "Too Bad" - Rival Sons.

"Fear Inoculum" - Danny Carey, Justin Chancellor, Adam Jones & Maynard James Keenan (Tool), "Give Yourself a Try" - George Daniel, Adam Hann, Matthew Healy & Ross MacDonald (The 1975), "Harmony Hall" - Ezra Koenig (Vampire Weekend), "History Repeats" - Brittany Howard (Brittany Howard) şi "This Land" - Gary Clark Jr. (Gary Clark Jr.) au fost nominalizate la categoria ”Best Rock Song”.

Tool a mai primit o nominalizare la ”Best Metal Performance”, pentru ”7empest”.

La categoria ”Best Rock Album” au fost alese: ”Amo” - Bring Me The Horizon, ”Social Cues” - Cage The Elephant, ”In the End” - The Cranberries, ”Trauma” - I Prevail şi ”Feral Roots” - Rival Sons.

Nominalizările la categoria ”Best Pop Solo Performance” sunt: “Spirit” - Beyoncé, “Bad Guy” - Billie Eilish, “7 Rings” - Ariana Grande, “Truth Hurts” - Lizzo şi “You Need To Calm Down” - Taylor Swift.

”Best R&B Album” va fi desemnat ”1123” - BJ The Chicago Kid, ”Painted” - Lucky Daye, ”Ella Mai” - Ella Mai, ”Paul”- PJ Morton sau ”Ventura” - Anderson .Paak.

Pentru ”Best Rap Album” au fost selectate: ”Revenge of the Dreamers III” - Dreamville, ”Championships” - Meek Mill, ”I Am > I Was” - 21 Savage, ”Igor” - Tyler, The Creator şi ”The Lost Boy” - YBN Cordae.

Albumele şi piesele lansate în perioada octombrie 2018 şi septembrie 2019 s-au calificat anul acesta pentru a intra în cursă. Membrii Recording Academy, 21.000 de profesionişti din industrie, vor vota câştigătorii celor 84 de categorii.

Cântăreaţa şi compozitoarea Alicia Keys va fi, în 2020, pentru a doua oară consecutiv, gazda ceremoniei de decernare a premiilor Grammy. „A fost ca un maraton. Acum, voi alerga pentru un al doilea”, a spus ea la conferinţa de miercuri. „Simt că acum sunt familiarizată cu totul, sunt mai încrezătoare şi sunt mai încântată. Va fi o experienţă frumoasă”.

Gala din 2020 va fi ultima coordonată de producătorul Ken Ehrlich, iar odată cu a 63-a ediţie, la cârma show-ului va veni Ben Winston, producător executiv al „Late Late Show with James Corden”.

Anul acesta, Kacey Musgraves şi Childish Gambino au obţinut câte patru trofee, iar Lady Gaga şi Brandi Carlile au urmat, cu câte trei premii Grammy.