Lloyd Austin dezvăluie numărul femeilor și copiilor uciși în Războiul din Fâșia Gaza într-o audiere în Congres

Aceasta este prima estimare independentă, în contextul în care Ministerul Sănătăţii al Hamas a fost cel care a anunţat bilanţuri până acum.

”Este de peste 25.000”, a declarat secretarul american al Apărării Lloyd Austin într-o audiere într-o Comisie parlamentară americană, răspunzând unei întrebări despre bilanţul femeilor şi copiilor ucişi în războiul lansat de Israel în urma atacului Hamas de la 7 octombrie în sudul Israelului.

