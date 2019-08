Locatari din Bucureşti, chemaţi în judecată să îşi renoveze blocul; Ce a păţit o bătrână care mergea pe stradă

După ce i-a căzut în cap tencuiala unui bloc din cea mai scumpă zonă a Capitalei, o femeie ii dă în judecată pe proprietari ca să-i oblige să-şi renoveze imobilul, potrivit ADEVĂRUL.ro.

O bucureşteancă i-a dat în judecată pe toţi proprietarii unui bloc pentru a-i obliga să reabiliteze clădirea în care locuiesc.

Asta după ce femeia a fost la un pas de moarte după ce o bucată din tencuiala unui bloc de pe Calea Dorobanţi, una dintre cele mai scumpe zone din Capitală, i-a căzut în cap.

Rodica Popa, de 70 de ani, inginer de profesie, a ajuns la spital cu traumatisme cranio-cerebrale. Aici medicii au fost uluiţi că femeia a scăpat cu viaţă în urma accidentului.

'Exact cu o lună în urmă, în data de 29 iulie, când mergeam pe Calea Dorobanţi am simţit brusc o lovitură în zona capului. Am crezut că m-a lovit o cărămidă ceva. A început să-mi curgă sânge rău, să am ameţeli.

Noroc cu lumea care a sunat repede la salvare. A venit toată lumea acolo, poliţia locală, cea de sector, pompierii. Au înconjurat acea zonă cu bandă, să nu mai cadă la altcineva în cap dar, cum la parterul acelui bloc e un butic, am înţeles că au rupt acea bandă repede.

Eu am ajus la spital cu două traumatisme cranio-cerebrale, am stat până la ora 20. Apoi a trebuit să revin trei ore mai târziu să mă coasă din nou, cred că din cauza sângelui închegat, nu au putut să coasă bine.

A trebuit să mă tundă, să mă duc apoi zilnic la schimbare de bandaje. Oricum, doctorii de acolo mi-au spus că am avut un noroc uriaş, că dacă mă lovea puţin mai spre ceafă, sau în zona coloanei, în cel mai fericit caz rămâneam paralizată. Au spus că dacă acea tencuială ar fi lovit un copil în schimb l-ar fi omorât pe loc', povesteşte femeia.

Avocatul care s-a ocupat de cazul femeii cere acum în numele acesteia 10.000 de euro, reprezentând costurile medicale şi daunele morale.

Aceasta spune că îi cheamă în instanţă pe locatarii blocului ca să îi oblige să rezolve această problemă şi să nu mai existe şi alte victime.

'Vorbim în acest caz de o femeie, care este şi o fostă pacientă oncologică, care a trecut la câţiva milimetri de moarte. Consider că acest incident i-a pus viaţa în pericol şi de aceea cred că putem vorbi de o vătămare corporală.

Am făcut deja plângerea penală, şi cred că inclusiv primăria poartă o parte din vină, care nu a dat nicio amendă, nu a făcut niciun demers prin care să-i oblige pe locatari să repare faţada acestei clădiri.

În aceste cazuri acele afişe cu 'Atenţie, cade tencuiala' nu reprezintă nicio acoperire. Trebuie să fie măsuri efective. Oricum, situaţia este puţin complicată pentru că în acest caz nu există o asociaţie de locatari, şi va trebui să-i chemăm pe toţi în instanţă şi să vedem acolo cine va răspunde', a declarat avocatul Adrian Cuculis care o reprezintă pe Rodica Popa.

Incidentul s-a produs la blocul de trei etaje aflat pe Calea Dorobanţi nr.150, fiind un bloc construit în anul 1940. Două apartamente din acest imobil sunt de vânzare, şi pornesc de la preţuri de peste 110.000 de euro.