Locuitorii din capitala ucraineană Kiev se trezesc pentru a treia dimineață cu explozii. Asaltul rus continuă (video)

Locuitorii din capitala ucraineană Kiev se trezesc pentru a treia dimineață cu zgomotul exploziilor, pe măsură ce războiul ajunge în oraș. Cel puțin șase orașe din Ucraina au intrat în alertă aeriană sâmbătă dimineață.

Ultimele noutăți, conform CNN:

- explozii au fost raportate în capitală sâmbătă dimineața, după zile de lupte grele la periferie, în timp ce trupele rusești au avansat spre oraș. Focuri de armă au fost auzite și în apropierea centrului orașului.

- într-un discurs național vineri seară, președintele ucrainean Volodymyr Zelenski a promis că ucrainenii vor rămâne și vor lupta pentru țara lor și a acuzat Rusia că a vizat infrastructura civilă.

- un purtător de cuvânt al lui Zelenski a declarat că președintele a acceptat o propunere rusă de a purta negocieri și că este pregătit să discute despre pace și încetarea focului

- sancțiunile se adună: SUA și Canada au anunțat vineri sancțiuni împotriva președintelui rus Vladimir Putin și a ministrului rus de externe Lavrov, alăturându-se astfel Uniunii Europene și Marii Britanii.

Cel puțin șase orașe din Ucraina au intrat în alertă aeriană sâmbătă dimineață, conform NEXTA TV: Lutsk , Rivne, Lviv, Cherkasy, Uman și Kherson.

❗️The red metro line will not work today because of the fighting on Victory Avenue in #Kyiv.



All stations of red line are sealed up. pic.twitter.com/gTOE06jVlw